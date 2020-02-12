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Смена поводыря

12 февраля 2020, 16:54  •  46 • Украина
Кульминация схватки за влияние на Владимира Зеленского произошла в конце января – «Наша версия» тогда написала, что о примирении «центров влияния» не может быть и речи, указав на то, что в результате бурной реакции, в осадок, скорее всего, «выпадет» глава президентской администрации Богдан, проигрывающий в аппаратном весе спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Так и вышло, в итоге Богдан подал в отставку, а офис возглавил протеже Разумкова Андрей Ермак. Похоже, у Киева с Москвой наметилось потепление.
Дело в том, что именно Ермаку (а не министру иностранных дел Пристайко и не главе администрации Богдану) удалось наладить рабочий диалог с Дмитрием Козаком, «украинским куратором» Кремля. Накануне именно Козаку с Ермаком удалось «разрулить» вопрос газового транзита, что привело в движения некоторые политические механизмы не только в Москве («дублёра» Козака, помощника президента Владислава Суркова, отодвинули в сторону, освобождая новому куратору простор для манёвра), но и в Киеве. Пиковой точкой стал недавний «наезд» Богдана на Разумкова («Наша версия» об этом написала в заметке от 30 января), а также несколько заметных внешнеполитических проколов Зеленского, происшедших в Израиле и Польше.
Как отмечают посвящённые в тонкие подробности знатоки, в последнее время Богдан очень нервничал из-за расставания с девушкой, потерял интерес к работе и выглядел если не раздражённым, то потерянным. Это, разумеется, объясняет отставку лишь отчасти, но, тем не менее, добавляет сюжету красок. Есть и ещё одна деталь, о которой украинская пресса отчего-то помалкивает. В последнее время у Богдана испортились отношения с олигархом Игорем Коломойским, который, собственно, и «прикрепил» опытного Богдана к неопытному Зеленскому. Мало того, Богдан, похоже, решил играть собственную игру при Зеленском, «отбился от рук», что и стало ему приговором. Добавим сюда испорченные в конец отношения с Разумковым.
И вот основная интрига – как станут развиваться после этого назначения отношения Москвы и Киева. Нет сомнений, что сегодня у Киева есть только один перспективный внешнеполитический вектор (на фоне резкого обострения отношений с Вашингтоном и охлаждения со Старой Европой) – российский. Грамотное выстраивание отношений с Москвой, несомненно, позволило бы Украине закончить гражданскую войну и начать процесс экономического подъёма. Всё, что требуется – сменить антироссийскую риторику, прекратить стрельбу на Донбассе и наказать тех, кто спровоцировал государственный переворот в 2014 году. По силам ли это Ермаку – поглядим.

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