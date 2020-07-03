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Смена поколений: как проходили голосования по Конституции России в 1993 и 2020 годах

03 июля 2020, 09:55  •  22 • В России
В ходе прошедшего голосования по поправкам к Конституции РФ подавляющее большинство граждан страны (77,92%) выступили за внесение изменений в основной закон. Эксперты отмечают, что по сравнению с 1993 годом, когда принималась текущая версия Конституции, ситуация в стране принципиально изменилась, а российское общество стало гораздо более зрелым и консолидированным. Как проходило голосование в 1993 и 2020 годах — в материале RT.
 
Всенародное голосование по Конституции РФ в 1993-м / Общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020-м РИА Новости
 

1 июля состоялось общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции страны. Предложенные изменения поддержало подавляющее большинство граждан — 77,92%, согласно предварительным данным ЦИК. Явка составила 67,97%.

Предложенные поправки будут внесены в Конституцию 1993 года, которая принималась на фоне тяжелейшего экономического и социально-политического кризиса, поставившего страну на грань гражданской войны.

Как отмечают эксперты, голосования 1993 и 2020 годов отличаются друг от друга не только обстановкой, в которой они проводились, но и результатами. Так, предложенную Борисом Ельциным Конституцию поддержали 58,43% граждан при явке 54,81%. При этом в 1993-м в 17 регионах страны большинство набрали противники предложенного проекта основного закона, тогда как против поправок-2020 проголосовали только в Ненецком автономном округе.

События 1993-го

После распада СССР между исполнительной и законодательной ветвями власти РСФСР началось затяжное политическое противостояние. Президент Борис Ельцин и Верховный совет под руководством Руслана Хасбулатова не могли прийти к единому мнению относительно того, какие реформы и в какие сроки надо проводить. Конфликт усугублялся рыночными преобразованиями, которые привели к тотальному обнищанию населения.

В этих условиях стояла задача разработки нового основного закона, о необходимости принятия которого было заявлено ещё в принятой 12 июня 1990 года «Декларации о государственном суверенитете РСФСР». При этом страна продолжала жить по Конституции РСФСР 1978 года, в которую в 1989, 1990 и 1991 годах вносились существенные поправки.

  • Выступление президента РФ Бориса Ельцина на митинге в его поддержку на Васильевском спуске в дни работы IX (внеочередного) съезда народных депутатов РФ. 26—29 марта 1993 года
  • РИА Новости
  • © Игорь Михалев

Проектов новой Конституции было подготовлено несколько, но главными считались варианты Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ и Конституционного совещания, созванного по решению Ельцина. Однако реализация конституционной реформы тормозилась из-за противостояния президента и парламента.

В сложившейся обстановке Борис Ельцин сделал выбор в пользу одностороннего разрешения политического кризиса. 21 сентября 1993 года он издал указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым постановлял упразднить Съезд народных депутатов РФ и Верховный Совет РФ, а также представить единый проект Конституции и провести выборы в Государственную думу.

В телеобращении к гражданам Ельцин мотивировал это решение тем, что продолжение сотрудничества с законодательной властью стало невозможным из-за превращения Верховного Совета в «штаб непримиримой оппозиции», которая ведёт страну «к пропасти». Верховный Совет отказался подчиниться и 22 сентября выпустил постановление о прекращении полномочий президента Ельцина.

  • Бойцы спецотряда МВД РФ «Альфа» контролируют вход в здание Верховного Совета в октябре 1993 года
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

В стране установилось двоевластие, которое грозило перерасти в гражданскую войну. В итоге Ельцин объявил в столице режим чрезвычайного положения. Дом советов подвергся штурму с использованием бронетехники, в результате которого парламентские лидеры были арестованы. Тогда в ходе столкновений погибли, по разным данным, от 124 до 187 человек.

Эти события стали прелюдией к принятию новой Конституции, голосование по которой было назначено на 12 декабря.

Новая легитимность

Явка на всенародном голосовании по принятию новой Конституции в 1993 году составила всего 54,81%. За её принятие проголосовали 58,43% граждан, или около 32,9 млн из порядка 106,1 млн человек, обладавших правом голоса.

При этом в 17 регионах большинство населения проголосовало против ельцинской Конституции. Наименьшее число голосов за было зафиксировано в Дагестане, где проект основного закона одобрили лишь 20,86% проголосовавших. В соседней Чечне голосование и вовсе не проводилось. Ещё в целом ряде регионов волеизъявление завершилось в пользу новой Конституции с минимальным перевесом голосов.

  • Выборы депутатов Совета Федерации, Государственной думы ФС РФ, Московской городской думы и всенародное голосование по проекту Конституции РФ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Эта статистика сильно отличается от результатов голосования в 2020 году: при явке в 67,97% в поддержку поправок выступили 77,92% избирателей.

Против проголосовали всего в одном субъекте РФ из 85 — в Ненецком автономном округе (НАО). Там против поправок высказались 55,25% голосовавших, а 43,78% выступили за них. В остальных регионах голосов за оказалось заметно больше, чем против.

По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, результаты являются лишним доказательством открытости прошедших выборов: «Это ещё раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны, в том числе и ситуация в НАО тоже подтверждает это».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на голосование в Ненецком автономном округе мог повлиять вопрос возможного объединения этого региона с Архангельской областью.

«Там разные факторы. Во-первых, если это проецировать на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком автономном округе, оно весьма незначительное. Хотя это позиция, которую заняли эти люди... В этом и суть голосования. Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат», — сказал Песков. 

Эксперты отмечают, что прошедшее голосование принципиально отличается от волеизъявления 27-летней давности.

«Конституция 1993 года принималась в авральном режиме. Референдум проходил в условиях крайней политической нестабильности, после обстрела Белого дома танками. Общество было расколото, сохранялась очень напряжённая ситуация», — рассказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Итоги голосования по Конституции после обработки 100% протоколов: поправки поддержало большинство граждан России

«В процессе подготовки Конституции участвовали американские политологи и эксперты, они поддерживали тогда Ельцина», — добавил он.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что Конституция 1993 года «написана кровью».

«Прологом к её принятию стал расстрел парламента — тяжкое преступление против народа. Та Конституция не отвечала интересам всех регионов и всего населения в стране, но люди не обладали достаточной правовой культурой, чтобы это понять. Конституция 1993 года была фактически навязана людям, в отличие от нынешних поправок, — заявил собеседник RT. — Сейчас ситуация изменилась, российское общество стало более информированным, способным делать осознанный выбор. Нынешние изменения к Конституции продиктованы логикой исторического процесса и стали реакцией на внешние вызовы».

  • Женщина на избирательном участке №88, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений к Конституции России
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

По словам Павла Фельдмана, за прошедшее с 1993 года время российское государство стало более зрелым.

«Нынешнее конституционное голосование проходило в период зрелой российской государственности в относительно стабильной социально-экономической обстановке. И самое главное: политическое сознание граждан нашей страны за это время сильно изменилось. Россияне не только приобрели опыт участия в демократических процедурах, но и критически переосмыслили многие положения либеральной идеологии. Как следствие, они сделали выбор в пользу традиционных ценностей, государственного суверенитета, патриотизма. Одним словом, за 27 лет произошла смена не только поколений, но и вектора развития страны», — считает аналитик.

Без серьёзных нарушений

Эксперты обращают внимание, что властям удалось провести голосование даже в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Это, по их мнению, свидетельствует о слаженной работе всех государственных институтов, чего не наблюдалось в стране в 1993 году.

При этом впервые в истории России голосование проходило на протяжении недели. Ещё одной новацией стало использование онлайн-платформ для народного волеизъявления. Обе новинки хорошо зарекомендовали себя и, вероятно, будут применяться и дальше, уверены аналитики.

«Многодневность и возможность электронного голосования, а также уменьшение требований к организации надомного голосования, то есть фактическое расширение его на всех желающих, позволили провести процесс максимально эффективно под наблюдением большого количества добровольных наблюдателей, которые контролировали все важные аспекты плебисцита», — считает Асафов.

В то же время в ходе голосования не было выявлено сколько-нибудь значимых нарушений, которые могли бы повлиять на его итоги.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию, но говорить о том, чтобы что-то сегодня могло поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен Центральной избирательной комиссией независимо от процентов, численности, нет оснований», — заявил координатор мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов.

  • В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков
Путин объяснил результаты голосования по поправкам

Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что в ходе голосования была достигнута максимальная прозрачность.

«Серьёзных нарушений не было, да они при такой системе и не были возможны. Это новый уровень организации процесса голосования. Можно сказать, что это мировой прецедент с точки зрения контроля за ходом голосования, технологических и электоральных новшеств, которые обеспечили техническую прозрачность, открытость и законность голосования», — считает Асафов.

Он также отметил, что поправки к Конституции были нужны, чтобы она отвечала современному состоянию обновлённого российского общества. Документ 1993 года с этой задачей не справлялся.

«Весь комплекс поправок к Конституции РФ достаточно серьёзно меняет суть основного закона России. Они делают его актуальным, соответствующим состоянию власти и общества», — добавил эксперт.

Вотум доверия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал состоявшееся голосование референдумом о доверии Владимиру Путину.

«Однозначно (в Кремле. — RT) считают триумфом (итоги голосования. — RT). По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — заявил он журналистам.

С такой точкой зрения согласны и эксперты. Они отметили, что по закону глава государства мог и не проводить общероссийское голосование — для утверждения поправок требовалось только решение парламента.

«Владимир Путин решил спросить мнение людей относительно поправок к Конституции, поскольку это серьёзнейший вопрос исторической важности. Конечно, президент России мог эти изменения в Конституцию внести при помощи существующих инструментов и без голосования. Однако изменения в основном законе влияют на дальнейшую жизнь всего народа, поэтому в этом вопросе крайне важно мнение всего общества», — заключил Асафов.

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