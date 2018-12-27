Смена амплуа: как Трамп пообещал избавить США от роли мирового жандарма

США не должны играть роль мирового жандарма и принимать участие в конфликтах по всему миру, считает Дональд Трамп. Об этом он заявил, выступая перед военнослужащими в Ираке. На американскую базу президент прибыл с незапланированным визитом — иракские власти не были оповещены об этом заранее. За прошедшие сутки Трамп также навестил военных в Германии и уже вернулся в Америку. В Ираке глава Белого дома подчеркнул, что государства должны платить Вашингтону за обеспечение их безопасности. С таким же призывом Трамп ранее обращался к Евросоюзу. Аналитики указывают, что, несмотря на подобные заявления, США не одобрили намерение стран ЕС создать общеевропейскую армию. По оценке экспертов, Вашингтон не готов терять своё военное влияние, так что слова Трампа расходятся с реальным курсом Соединённых Штатов.

Выступая перед американскими военнослужащими на иракской авиабазе Айн аль-Асад в Ираке, Дональд Трамп подтвердил своё намерение вывести войска из Сирии, а также заявил, что американскую военную мощь эксплуатируют другие страны.

«Америка не должна лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения. Если хотят, чтобы мы воевали, пусть тоже за это платят, — сказал Трамп. — Иногда это подразумевает и цену, выраженную в деньгах, — чтобы мы больше не были для всего мира этакими простаками. И мы таковыми уже не являемся. На нас уже не смотрят как на простаков».

Также Трамп заявил, что США «не могут и дальше оставаться мировым жандармом». По мнению политика, сложилась несправедливая ситуация, когда бремя ответственности целиком лежит на Штатах.

Курдские ополченцы и военнослужащие США

Reuters

© Rodi Said

«Наши силы разбросаны по всему миру. Мы находимся в тех странах, о который большинство даже не слышало. Честно говоря, это просто нелепо!» — подчеркнул Трамп.

Несмотря на это, глава Белого дома не собирается выводить американский военный контингент из Ирака, об этом Трамп также сообщил, выступая перед военными. Политик добавил, что США смогут использовать авиабазу для нанесения ударов по террористам из «Исламского государства»*, если они снова начнут действовать на территории соседней Сирии. По оценкам экспертов, сейчас суммарная численность американского контингента в Ираке — около пяти тысяч военнослужащих.

«Очень сложная ситуация»

Американская армия участвует в боевых операциях на иракской территории с 2003 года, когда США предприняли военное вторжение в страну, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. Но хотя эта цель была достигнута в том же году, военные действия продлились в общей сложности семь лет, так как в стране началась партизанская и террористическая война против американского присутствия.

Одновременно США вели войну против движения «Талибан»** в Афганистане. Как подсчитали в Пентагоне, ближневосточные операции последних десятилетий обошлись США в $1,5 трлн. Больше всего средств было потрачено именно в Ираке — порядка $731 млрд. На боевые действия и содержание контингента в Афганистане ушло $584,3 млрд. Сирийская кампания, которую сейчас сворачивает Белый дом, обошлась американским налогоплательщикам дешевле — $23,5 млрд по данным на конец марта 2018 года.

19 декабря глава Белого дома объявил о выводе военных сил из Сирии. По словам Трампа, это стало возможным благодаря полной победе над «Исламским государством». По официальным данным, в последние месяцы численность сухопутных частей ВС США в САР составляла 2 тыс. человек. Военная операция против ИГ была начата Пентагоном осенью 2014 года, уже после начала боевых действий против террористов в Ираке.

Как объяснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Вашингтон не может вывести контингент из Ирака из политических соображений.

«У американской стороны очень сложная ситуация. У США в этой стране практически не осталось серьёзной политической поддержки. Действующий иракский парламент балансирует на грани того, чтобы принять решение о выводе американских войск. Но если США уйдут из Ирака, они предоставят регион Ирану и России, и это будет означать полное поражение американской стратегии на субконтиненте», — пояснил эксперт.

Особенно заметный рост антиамериканских настроений наблюдался в Ираке после того, как на парламентских выборах 2018 года большинство голосов набрали шиитские политические движения, многие из которых прежде выступали против американских военных с оружием в руках.

Глава иракской шиитской группировки «Асаиб Ахль аль-Хакк» Каис аль-Казали

globallookpress.com

© Mara Jini/ZUMAPRESS.com

Накануне Каис аль-Казали, лидер шиитской военизированной группировки «Асаиб Ахль аль-Хакк» пригрозил изгнанием контингента ВС США из Ирака. Либо такое решение будет принято парламентом, либо против американской стороны будут задействованы «другие средства», заявил политик. Аналогичную точку зрения высказал парламентский альянс «Строительство» — в коалицию входят депутаты от движения «Государство закона», возглавляемого экс-премьером Нури аль-Малики, и сторонники командира шиитской военизированной организации «Бадр» Хади аль-Амири.

Российские ВВС перехватили воздушный разведчик США над Черным морем Парламентская коалиция призвала к скорейшему выводу американских военных из Ирака, выразив «крайнее удивление» визитом главы Белого дома на авиабазу Айн аль-Асад вопреки дипломатическому протоколу. По мнению иракских политиков, этот шаг американского лидера «иллюстрирует неуважительное отношение США к властям Ирака».

Напомним, встреча Трампа и главы иракского кабмина не состоялась, как объяснила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандрес, потому что американская сторона уведомила иракские власти о поездке президента США только за несколько часов до его прибытия в Багдад.

Пообщавшись с американскими военными в Ираке, Трамп столь же стремительно направился в Германию, где посетил американскую авиабазу Рамштайн. Там располагается штаб-квартира ВВС США в Европе. Предупреждала ли американская сторона Берлин об этом визите, неизвестно.

«Выход из-под американского контроля»

Пентагон — рекордсмен по числу зарубежных военных объектов в мире. По данным ведомства, в 2015 году Штаты располагали 587 военными базами за границей. Для сравнения: на территории США действуют 4154 военные базы. Ежегодно траты на содержание зарубежных баз составляют не менее $150 млрд, не говоря о колоссальных расходах в случае проведения военных операций.

В своей риторике Трамп часто обращается к теме военных расходов, представляя ситуацию так, будто Штаты себе в ущерб облагодетельствовали иностранные государства, разместив свои силы за рубежом. Иностранные партнёры представляются в роли нуждающихся в обеспечении своей безопасности. И Трамп требует, чтобы они платили за американское военное присутствие на их территории.

Например, глава Белого дома ранее предъявлял такие требования Южной Корее и Японии, настаивая, чтобы Сеул и Токио финансировали размещение американского контингента. Однако, когда в Европе действительно заговорили о создании собственной боеспособной армии, эту инициативу встретили в Вашингтоне с нескрываемым раздражением. Трамп даже указал Франции как главному инициатору европейской армии, что они «начали учить немецкий» в годы Второй мировой войны, пока не подоспела помощь США.

В Белом доме настаивают на том, чтобы ЕС вкладывал больше средств в НАТО, но не пытался создавать независимую армию. Мотивы США понятны: ведь по большому счёту управление Североатлантическим альянсом находится в руках американской стороны. Показательно, что с момента основания НАТО все главнокомандующие объединёнными силами альянса в Европе были гражданами США.

«Идея европейских политиков по созданию собственной армии воспринимается США как выход ЕС из-под американского контроля. Не секрет, что Североатлантический альянс в большей степени подчинён Вашингтону и в Европе находится американский контингент, поэтому Штатам и не нравится идея европейской армии», — пояснил в интервью RT заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

На Западе, как и на Востоке, зреет недовольство американским военным присутствием, а также давлением, которое оказывает Вашингтон на европейских лидеров. В 2013 году разразился крупный скандал: из разоблачений Эдварда Сноудена стало известно, что американские спецслужбы прослушивали телефон канцера Германии Ангелы Меркель и других крупных европейских чиновников.

Военнослужащие армии США в Европе

© U.S. Army Europe / Flickr

Было начато расследование, однако в 2015 году дело закрыли — якобы следователям не удалось собрать доказательства против АНБ. По мнению экспертов, в Европе отдают себе отчёт, что находятся, по сути, под американским контролем, но покончить с этим положением у европейских лидеров пока не хватает политической воли.

«Самостоятельность Европы — не в интересах США. В Европе это понимают. Разговоры о собственной армии шли и прежде, но эта затея каждый раз ничем не заканчивалась», — напомнил Панов.

Слово и дело

Американский президент лукавит, когда обвиняет союзников США в бездействии и нежелании тратить средства на военные операции, считают эксперты. Военное покровительство США в отношении ряда стран осуществляется далеко не бескорыстно, а в обмен на часть суверенитета. Таким образом, Штаты на протяжении многих лет расширяли своё военно-политическое присутствие в мире.

Как отмечают аналитики, это положение устраивает не только американские политические элиты, но и общество. По мнению Владимира Брутера, обещаниями сократить зарубежный контингент Трамп вряд ли сможет расширить свой электорат. Пик антивоенных настроений в США пришёлся на 60-е годы прошлого века, сегодня сторонники сокращения зарубежных миссий не так заметны.

«Как показали промежуточные выборы, республиканцы находятся в своей электоральной нише — что бы ни делал президент, — подчеркнул эксперт. — И нужно отметить, что в целом в американском обществе не поддержат вывод зарубежного контингента, если это нанесёт ущерб военно-политическому доминированию США».

Условием большого влияния США в мире стало не только военное присутствие по всей планете, но и экономические уступки союзникам.

Заявляя о необходимости сокращать зарубежные траты, Трамп следует собственной линии, но делать это он может только на словах, считают эксперты. Как напомнил Брутер, вся избирательная кампания республиканца базировалась на том, что политическая роль США в мире должна сокращаться, а экономическое процветание — расти. Это очень прагматичный подход, который, возможно, принёс бы в случае его реализации пользу американцам.

Но политическая ситуация такова, что глава Белого дома вынужден постоянно отступать от собственных слов и обещаний. Трампу удалось реализовать свою политику только в вопросе выхода из невыгодных для США торговых союзов и увеличения импортных пошлин. Но когда речь заходит о военных операциях, здесь он не имеет свободы действий, считают эксперты.

«Экономические уступки были прежде серьёзным рычагом воздействия США на многие страны, а Трамп хотел положить этому конец. Также он, скорее всего, действительно хотел бы сократить военные траты за рубежом, это вторая часть его плана. Но этот замысел встретил сопротивление со стороны вашингтонской политической элиты, и Трамп не смог реализовать свои намерения. Более того, ему пришлось достаточно быстро убрать всю свою прежнюю команду. Ему никто не даст сделать так, чтобы США прекратили быть мировым полицейским», — подытожил Владимир Брутер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.