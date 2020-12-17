Смелое заявление на украинском ТВ: Крым имел право на воссоединение с Россией

Крым перешел в состав Российской Федерации на законных основаниях. Об этом в эфире «4 канала» заявила украинская правозащитница Елена Бережная.По словам Бережной, возвращение полуострова в состав России не стало прецедентом – до этого в мире уже образовывались и разъединялись государства по подобным принципам.«Если вы не хотите жить со своей женой и хотите пойти в суд и развестись с ней, то никто вас не может закрыть и сказать – нет, вы живите с ней или никуда мы вас отсюда не выпустим.Вы мне скажите, как Косово образовалось, как разделилась Чехословакия на Чехию и Словакию, два государства, как Германия объединилась, на основании какого международного права? Это все было после Хельсинских соглашений, которые были в 71-м году подписаны, и в рамках украинского и международного законодательства люди имеют право.Вас никто не заставит жить с женщиной, с которой у вас прекратились всякие отношения», – заявила Бережная.