Пока на Украине продолжают лелеять надежды на возвращение Крыма, некоторые персонажи вовсе вкидывают странные спичи. Таким оказался бывший пропагандист киевского еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин. По его мнению, население полуострова само захочет вернуться в состав Незалежной, как в свое время жители ГДР хотели объединиться с ФРГ.Рахманин заявил, что Украина должна по полной вложиться в приграничные и «оккупированные» территории. Прежде всего он отметил Херсонскую область. Пропагандист отметил, что после того как Херсон станет жить лучше, чем Крым, жители полуострова сами захотят вернуться в Незалежную.Также Рахманин привел пространный пример с ГДР и ФРГ. Он указал на то, что тогда у одной из сторон существовали определенные преференции и права, которых не было у других. За счет этого немцы выбирали для себя более надежное будущее.Тем не менее, каким образом это относится к Украине? Разве у этого государства с неуверенным президентом, регрессирующей экономикой и множеством других внутренних проблем, есть возможность обеспечить обозначенную территорию тем необходимым, о чем заявил Рахманин?Тем не менее, стоит заметить, что мнение политика не совпадает мнением украинских властей, которые педалируют трактовку событий так, будто Россия насильно присоединила Крым. Даже Рахманин не стал отрицать факт того, что крымчане не горят возвращаться в состав Украины.