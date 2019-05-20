Смартфон превратится в кирпич? Что означает «отключение» Huawei от Google

Автор:

Курганов Дмитрий

Huawei и Honor без Android

Что же произошло? 19 мая агентство Reuters сообщило, что Alphabet Inc., являющаяся материнской компанией корпорации Google, приостановила все бизнес-контакты с Huawei после того, как та оказалась в чёрном списке американского правительства. В Вашингтоне уверены, что деятельность телекоммуникационного гиганта из Поднебесной угрожает национальной безопасности Штатов.

Информация попала к журналистам от источника, знакомого с ситуацией. При этом в Google ведутся активные обсуждения на тему, как дальше продолжать сотрудничество с Huawei и на каких условиях. Пока же получается, что Alphabet Inc. может передавать в Huawei только то программное обеспечение, весь исходный код которого является открытым. Что же это означает на практике? Все новые смартфоны китайской компании будут выпускаться без программ, разрабатываемых Google. Начиная с самой операционной системы Android и магазина приложений Google Play и заканчивая почтовым клиентом Gmail и картами Google Maps.

У Вас Huawei? Ничего страшного

Впрочем, если у вас сейчас есть смартфон марки Huawei или Honor (отдельный бренд компании), особо переживать не стоит. У пользователей, которые уже приобрели устройства от Huawei, приложения продолжат работать, как и раньше, разве что операционная система перестанет обновляться, но это не самый критичный момент. Произведённые, но ещё не реализованные в рознице гаджеты также будут иметь возможность активироваться в течение определённого временного промежутка, обычно это три месяца.

Фото: www.globallookpress.com

Однако если вы являетесь поклонником смартфонов и/или планшетов этой китайской компании и ждёте выхода в свет какой-то другой новинки, то сложившаяся ситуация вас вряд ли обрадует. Новые модели, которые ещё не поставлялись на рынок, не смогут пройти сертификацию Google, то есть просто не будут работать вне китайского рынка. Особой пикантности происходящему добавляет то, что во вторник, 21 мая, в Лондоне должна состояться презентация сразу двух моделей — Honor 20 и Honor 20 Pro.

Huawei пророчит США проблемы

Также известно, что вслед за Google сотрудничество с Huawei прекращают такие компании, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. По данным агентства Bloomberg, поставки разработок и программного обеспечения от перечисленных компаний будут заморожены.

Вот и получается, что в борьбе за господство в сфере высоких технологий сошлись США и Китай, а страдают пользователи по всему миру. В самом Китае сервисы от Google и так запрещены — вместо них используются собственные аналоги. В то время как Европа — второй по величине рынок для Huawei, и именно здесь интересы китайской компании пострадают сильнее всего.

С её стороны уже последовало заявление, в котором отмечается, что такими методами США не смогут стать сильнее и обрести большую безопасность. По словам представителя Huawei, в компании готовы продолжать диалог с американским правительством. Там уверены, что Штатам придётся пользоваться более дорогими и менее продвинутыми технологиями конкурентов Huawei, что неизбежно отбросит США назад в развёртывании сетей 5G. В итоге это приведёт к негативным последствиям как для потребителей, так и для американской экономики в целом.

Стремление к цифровому господству

Тема 5G здесь действительно является краеугольным камнем. Мало того, что Huawei владеет примерно третью всех патентов на инфраструктуру 5G, так ещё и большинство контрактов на строительство таких сетей принадлежит ей же. США традиционно бьются за лидерство везде, где только можно. Если ещё в двадцатом веке войны шли за территории (некоторые и сейчас, но не в таких масштабах), то сейчас идёт борьба за цифровые технологии. Американские бизнесмены уже вкладывают миллиарды долларов в это будущее, связанное с 5G, а политики делают всё, чтобы эти инвестиции однажды окупились с лихвой. Именно здесь США хотят контролировать все основные технологии, на своё усмотрение разрешать или запрещать странам развиваться в этом направлении.

Фото: www.globallookpress.com

Сложно спорить с тем, что в сфере IT Штаты и так занимают доминирующее положение, особенно это касается рынка операционных систем для ПК и мобильных устройств, проектирования микросхем, процессоров и других компонентов для электроники. Все ниточки, так или иначе, тянутся к американским компаниям. И Huawei для США — реально опасный игрок в сфере телекоммуникаций, который необходимо устранить с мирового рынка. Пусть там у себя в Китае делает, что хочет, а на остальной мир не посягает. Убедить европейские страны отказаться от оборудования производства Huawei не получилось, приходится действовать по-другому.

Ответ из Поднебесной

Что могут противопоставить китайцы? У них есть свои козыри. Во-первых, они могут запретить использовать технологии, патентами на которые владеют. Такая ситуация невыгодна никому, однако пока США ведут себя так, что она вполне возможна. В этом случае придётся переносить всё или почти всё свое производство из Китая в другие страны. Это процесс непростой и длительный, в отдельных случаях может растянуться на несколько лет. Однако в США тоже не дураки и вполне это понимают, поэтому этот вариант там однозначно рассматривают, но вряд ли захотят воплощать в реальности. Ситуация патовая.

В Huawei к такому развитию событий готовы, в этом можно не сомневаться. Ведь история особого отношения США к китайской компании началась не вчера и не позавчера. Ещё в 2003 году Huawei была поймана на воровстве технологий и нарушениях патентов Cisco. Тогда в компании признали свою вину и пообещали так больше не делать. А в 2004 году служба безопасности выставки SuperComm поймала с поличным сотрудника Huawei Чжу Ибиня, который разобрал оборудование конкурентов и делал фотоснимки вскоре после закрытия выставки. Доступ он получил благодаря поддельному бейджу.

Вспомнил об этом и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов, который отметил в интервью ФАН, что в сложившейся ситуации «сплёлся целый ворох проблем», и обвинять в ней нужно не только правительство США, поскольку у Huawei тоже «рыльце в пушку». Тем не менее действия американских властей он назвал проявлением элементов недобросовестной конкуренции, поскольку из-за них страдают рядовые пользователи, лишающиеся возможности пользоваться продукцией компании, к которой они уже привыкли.

Что же будет дальше?

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Аналитики указывают на два основных варианта. Первый — мир делится на два лагеря: тех, кто следует запретам США на использование технологий и продукции Huawei, и тех, кто «хотелки» американцев игнорирует. Вариант второй — Китай и США всё-таки договариваются, запреты, касающиеся Huawei и ещё 70 компаний, снимаются. Есть и промежуточные сценарии, но говорить о них пока рано, всё-таки официальной конкретики (в первую очередь от Huawei) очень мало.

А пока мы видим, что история повторяется. В недалёком прошлом Apple и Google видели конкурента в ОС Symbian от Nokia. Её «сделали» мобильным подразделением Microsoft, а потом благополучно «убили». Помните смартфоны Lumia? Сейчас финская компания делает очередной заход на рынок, пока не очень удачный. История с другой китайской компанией ZTE во многом похожа на то, что происходит сейчас. И это только самые знаковые примеры.

Цифровые технологии развиваются семимильными шагами, растёт скорость передачи данных, вовсю совершенствуются системы видеонаблюдения, активно тестируются беспилотные автомобили и так далее. Процесс глобализации, который ещё несколько лет назад казался неизбежным, предполагал, что всевозможные электронные новшества будут доступны любому человеку на Земле, который сможет за это заплатить. Однако США и Китай совместными «усилиями» запустили обратный процесс деглобализации. Теперь от них зависит, до какой стадии он дойдёт.