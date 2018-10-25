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Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо

25 октября 2018, 04:24  •  33 • В мире
WarGonzo раскрыл дополнительные факты о взрыве в донецком кафе «Сепар», случившемся 31 августа.
Бомба, заложенная для взрыва экс-главы ДНР Александра Захарченко, была оборудована видеокамерой. Речь идет о специальной мини-камере, позволяющей на 100% идентифицировать цель.
В частности, она, по утверждению создателя медийного проекта WarGonzo Семена Пегова, была активирована, как только политик появился в кафе «Сепар».
Изначально, по заявлениям окружения Захарченко, не планировалось посещение этого кафе. Однако на полпути планы у руководителя народной республики изменились.
«Решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути, буквально за несколько минут до взрыва. Оба факта подтверждены проекту WG источниками в силовых структурах ДНР», - говорится в сообщении.
Таким образом, заложенная ранее в кафе СВУ «дожидалась» своего часа. Примечательно, что по этому же принципу было подстроено и покушение в прошлом году в кафе «Пушкин». Однако тогда силовикам удалось предотвратить покушение.
Трагедия произошла 31 августа. При взрыве в кафе «Сепар» погиб Захарченко, телохранитель Вячеслав Доценко, а 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

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