Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо

Бомба, заложенная для взрыва экс-главы ДНР Александра Захарченко, была оборудована видеокамерой. Речь идет о специальной мини-камере, позволяющей на 100% идентифицировать цель.

В частности, она, по утверждению создателя медийного проекта WarGonzo Семена Пегова, была активирована, как только политик появился в кафе «Сепар».

Изначально, по заявлениям окружения Захарченко, не планировалось посещение этого кафе. Однако на полпути планы у руководителя народной республики изменились.

«Решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути, буквально за несколько минут до взрыва. Оба факта подтверждены проекту WG источниками в силовых структурах ДНР», - говорится в сообщении.

Таким образом, заложенная ранее в кафе СВУ «дожидалась» своего часа. Примечательно, что по этому же принципу было подстроено и покушение в прошлом году в кафе «Пушкин». Однако тогда силовикам удалось предотвратить покушение.

Трагедия произошла 31 августа. При взрыве в кафе «Сепар» погиб Захарченко, телохранитель Вячеслав Доценко, а 12 человек получили травмы различной степени тяжести.