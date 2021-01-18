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«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»

18 января 2021, 00:55  •  111 • Украина

В Одессе закон об обслуживании на украинском языке соблюдают не все - многим сотрудникам магазинов трудно разговаривать на государственном языке. Об этом местное издание «Думская» сообщило 16 января

В субботу, 16 января, на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания.
Однако в Одессе в каждом конкретном месте ситуация с соблюдением этой нормы отличается.

«Во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются — выжидают, на каком языке с ними заговорят. Если на украинском, то пытаются отвечать на нем же (получается не очень), если на русском, то сразу гора с плеч», — пишут местные СМИ.

Впрочем, по их данным, многие молодые работники торговли хорошо владеют государственным языком и проблем с коммуникацией не испытывают — целый ряд сетей украинизировались еще задолго до принятия закона.

По наблюдению корреспондентов, примерно 50% работников крупных торговых компаний с готовностью начинают диалог по-украински, но в сети интернет-магазинов «Розетка» журналиста обслужили на русском. Также украинским не владеют работницы государственной «Укрпочты». В маленьких магазинах закон также соблюдается «очень условно».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (13,3 тысячи рублей) до 6,8 тысячи гривен (17,7 тысячи рублей).

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