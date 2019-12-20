«Слышались автоматные очереди»: что известно о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

При стрельбе на улице Большая Лубянка в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ. Ещё пять человек получили ранения. Нападавший нейтрализован, возбуждено уголовное дело. Как рассказали RT очевидцы, стрельба поначалу «напоминала фейерверк», однако полицейские сразу попросили людей покинуть место ЧП. Рассмотревшие злоумышленника свидетели утверждают, что тот вёл прицельный огонь из автомата.

В результате стрельбы на улице Большая Лубянка погиб один сотрудник ФСБ. Об этом сообщили в самом ведомстве.

По данным Следственного комитета, ещё пять человек получили ранения. СК уточняет, что один из пострадавших — гражданское лицо.

По информации ведомства, вечером 19 декабря неизвестный мужчина, находясь у здания ФСБ, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

«В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, ещё пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован», — уточняет СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено дело по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Оно передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Момент стрельбы

В ФСБ ранее подчеркнули, что нападавший был один и проникновения в здание ведомства не было.

О стрельбе на Большой Лубянке доложили Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, президенту доложено», — приводит его слова ТАСС.

В Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства прибыли к месту инцидента и организовали оцепление для безопасности граждан, а также обеспечили эвакуацию прохожих и осмотр территории.

Полиция призывала людей уходить

По рассказам очевидцев, инцидент начался около 18:00 мск и продлился около часа. Как уточнил в беседе с RT один из свидетелей происшествия Владимир Адясов, начало стрельбы можно было принять за фейерверк, однако сотрудники полиции сразу велели людям убегать.

«Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом полицейские, которые там были, сделали очень умный ход: они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а бежали», — рассказал RT Адясов.

По его словам, выстрелов было много, но сама стрельба длилась недолго.

«Обычно же один, два, три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать, но было много. Настолько часто они шли. Минуту-полторы это продолжалось. Обстановка была опасная», — сказал очевидец.

Ещё один находившийся неподалёку мужчина назвал такое же время начала инцидента и также упомянул стрельбу очередями.

«В одну сторону побежали люди, в другую — спецназовцы с автоматами»

«Где-то в 18:05—18:10 мы услышали стрельбу, причём она была не в один момент, она была частая, слышались автоматные очереди», — рассказал RT очевидец инцидента Сергей Комлев. В момент начала стрельбы он находился в кафе Starbucks, расположенном напротив дома 12 на Большой Лубянке.

«Стрельба была напротив, там прятались сотрудники — за машинами. Нас отпустили где-то через час», — сказал Сергей.

По его словам, в кафе сначала выключили свет, а затем попросили посетителей уйти в заднее помещение. Позднее всех вывели через чёрный ход.

Ещё один посетитель расположенного неподалёку бара рассказал RT, что в момент начала стрельбы к заведению подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили посетителей отойти вглубь помещения, подальше от окон.

«Конечно, людям было страшно. Сначала в одну сторону побежали люди, затем в другую сторону побежали спецназовцы, вооружённые автоматами», — рассказал свидетель Андрей.

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Свидетель Константин, который работает в офисе напротив места стрельбы, заявил, что видел одного нападавшего, который прятался за колоннами здания.

Константин упомянул, что после раздавшихся выстрелов он и его коллеги увидели на земле тело сотрудника правоохранительных органов.

«Мы услышали сначала хлопки, а потом увидели, что у шлагбаума лежит полицейский. Он некоторое время так лежал», — рассказал свидетель.

«Через некоторое время мы заметили, что с обратной стороны здания ещё двух людей унесли на носилках. Сначала одного из полицейской будки, а потом второго из-за угла здания», — уточнил Константин.

По его словам, во внешности злоумышленника сложно было выделить какие-то черты — со стороны нападавший казался просто тёмным силуэтом.

«Он постоянно менял «рожки» у автомата и стрелял по сторонам, — рассказал свидетель. — У него прицельный огонь, целился в кого-то. Мне кажется, что он что-то кричал, но мы не расслышали».