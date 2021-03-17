Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
Главная / Аналитика

«Слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты» – Пригожин о заявлении американской разведки

17 марта 2021, 17:40  •  34 • Аналитика
Вчера, 16 марта, американская разведка сделала заявление о президентских выборах 2020 года. По утверждению её представителей, Россия не вмешивалась в выборный процесс и не мешала подсчёту голосов.
В распространенном Офисом директора Нацразведки США докладе говорится, что Штаты не заметили российских усилий в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре выборов. Чего, подчеркивается в документе, нельзя сказать о 2016 годе.
Также в докладе утверждается, что Россия все же устроила кампанию по «очернению» Джо Байдена, а соответствующее указание якобы лично дал российский президент. Целью кампании была поддержка кандидатуры Трампа и подрыв доверия американцев к выборному процессу. Все это, считает американская разведка, делалось через агентов влияния.
Обвинения в попытках повлиять на президентские выборы в США получила не только Россия, но также Иран и Китай. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина утверждал, что Москва и Тегеран использовали данные о регистрации избирателей, чтобы устроить в США хаос и подорвать доверие граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже назвал это утверждение безосновательным.
Как известно, Америка не в первый раз обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы. В 2016 году команду Дональда Трампа подозревали в работе с российскими структурами. В Москве опровергли эти обвинения. Подтвердить причастность России к победе Трампа не смог даже доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Между тем его расследование стоило американским налогоплательщикам 30 млн долларов.
Напомним, в 2018 году Мюллер снял обвинения с Евгения Пригожина, которого также связывали с вмешательством в выборы президента США 2016 года.
Пригожин прокомментировал в своем Telegram-канале публикацию доклада разведки США. Бизнесмен посоветовал американским спецслужбам прекратить употребление наркотических средств.
«Слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению офиса национальной разведки США, плодами этой легализации активно пользуются сотрудники американских спецслужб. Еще немного и им будет мерещиться не только российское вмешательство, но и зеленые гуманоиды, атакующие Белый дом с российским триколором», – иронично высказался Пригожин.
Напомним, Мюллер обвинял российскую компанию Concord Management and Consulting во вмешательстве в выборы президента в США. Фирма подала против спецпрокурора и генпрокурора Уильяма Барра ответный иск, а 3 декабря потребовала, чтобы суд США предоставил вещдоки и документы по так называемому «российскому делу».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
14 марта 2021, 13:35
Россия захватила пол-Африки, и Запад с этим ничего не может поделать
16 марта 2021, 15:05
Атомная корпорация заморозила на Чукотке 121 миллиард рублей
16 марта 2021, 08:40
Может ли американская "четверка" побить русскую "тройку"?
17 марта 2021, 09:25
Европа мстит AstraZeneca
15 марта 2021, 12:30
Почему министру Дмитрию Патрушеву сулят отставку
15 марта 2021, 09:45
Случка панд: почему в США стали меньше рожать
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворо...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 16:30
Россия опозорена. Пора сказать Олимпиаде гуд-бай
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
15 марта 2021, 14:20
Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.