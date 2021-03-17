Вчера, 16 марта, американская разведка сделала заявление о президентских выборах 2020 года. По утверждению её представителей, Россия не вмешивалась в выборный процесс и не мешала подсчёту голосов.

В распространенном Офисом директора Нацразведки США докладе говорится, что Штаты не заметили российских усилий в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре выборов. Чего, подчеркивается в документе, нельзя сказать о 2016 годе.

Также в докладе утверждается, что Россия все же устроила кампанию по «очернению» Джо Байдена, а соответствующее указание якобы лично дал российский президент. Целью кампании была поддержка кандидатуры Трампа и подрыв доверия американцев к выборному процессу. Все это, считает американская разведка, делалось через агентов влияния.

Обвинения в попытках повлиять на президентские выборы в США получила не только Россия, но также Иран и Китай. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина утверждал, что Москва и Тегеран использовали данные о регистрации избирателей, чтобы устроить в США хаос и подорвать доверие граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже назвал это утверждение безосновательным.

Как известно, Америка не в первый раз обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы. В 2016 году команду Дональда Трампа подозревали в работе с российскими структурами. В Москве опровергли эти обвинения. Подтвердить причастность России к победе Трампа не смог даже доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Между тем его расследование стоило американским налогоплательщикам 30 млн долларов.

Напомним, в 2018 году Мюллер снял обвинения с Евгения Пригожина, которого также связывали с вмешательством в выборы президента США 2016 года.

Пригожин прокомментировал в своем Telegram-канале публикацию доклада разведки США. Бизнесмен посоветовал американским спецслужбам прекратить употребление наркотических средств.

«Слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению офиса национальной разведки США, плодами этой легализации активно пользуются сотрудники американских спецслужб. Еще немного и им будет мерещиться не только российское вмешательство, но и зеленые гуманоиды, атакующие Белый дом с российским триколором», – иронично высказался Пригожин.

Напомним, Мюллер обвинял российскую компанию Concord Management and Consulting во вмешательстве в выборы президента в США. Фирма подала против спецпрокурора и генпрокурора Уильяма Барра ответный иск, а 3 декабря потребовала, чтобы суд США предоставил вещдоки и документы по так называемому «российскому делу».