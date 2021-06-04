Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов

Телеведущий Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале оценил, как отреагируют в России заинтересованные лица на интервью Протасевича.

Бывший главред телеграм-канала "Нехта", признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич дал развёрнутое интервью белорусскому каналу. Он объяснил, кого подозревает в своей сдаче, а также рассказал, кто помогал раскачивать протесты в республике.

По его словам, поддержку "Нехте" сперва оказывали подписчики, а затем у канала появился инвестор из России. Журналист Владимир Соловьёв на странице в соцсети прокомментировал откровения Протасевича.

"После интервью Протасевича ряд частных бортов российских олигархов срочно запросили разрешения на взлёт", - отметил он.

Под конец интервью экс-главред "Нехты" не сдержал эмоций и признал, что зря полез из журналистики в политику.

"Я переосмыслил для себя многие вещи, я не хочу больше лезть ни в политику, ни в какие разборки. Просто хочу надеяться, что смогу всё исправить и жить обычной, спокойной жизнью", - сказал он и попросил прощения.

Военкор Александр Коц признался, что у него нет к Протасевичу сочувствия. А журналист Андрей Медведев в своём телеграме отметил, что такая реакция и есть суть нынешних "рэволюционеров".

"Можете представить себе рыдающего Че Гевару? Рыдающего Бориса Савинкова или Феодосия Щуся? Я тоже не могу. В этом главное отличие тех революционеров от нынешних борцов с режимом. Безыдейность. Те были готовы идти на каторгу или в петлю. Но не отказываться от мечты. Осуждать Протасевича за то, что высшую меру поменял на некий реальный срок, не стоит.

Однако стоит понять, что вот тут и кроется самое слабое место всех шатателей режима. В России тоже. Они могут сражаться онлайн. Столкновение с реальностью для них неподъёмное испытание", - констатировал он.