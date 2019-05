Слёт глобалистов: чего ждать от ежегодного собрания Бильдербергского клуба • 66 • В мире С 30 мая по 2 июня в швейцарском Монтрё пройдёт ежегодная встреча так называемого Бильдербергского клуба — закрытого форума для представителей политического и экономического истеблишмента США и Западной Европы. Чиновники, дипломаты, главы банков и крупных компаний соберутся, чтобы обсудить международную геополитическую повестку. В числе заявленных 11 тем — Россия, Китай и кибербезопасность. Эксперты считают, что клуб — важная дискуссионная площадка, но до приписываемого статуса «мирового правительства» ему далеко. Протест против Бильдербергского клуба Gettyimages.ru © Chad Buchanan 30 мая открывается заседание Бильдербергского клуба — одного из самых закрытых форумов западной политической и бизнес-элиты. На протяжении более 60 лет на это тщательно охраняемое от посторонних мероприятие съезжаются бывшие и действующие мировые лидеры, политики и лоббисты, руководители крупных СМИ и бизнес-магнаты. В 2019 году встреча будет проходить в гостинице Montreux Palace (Монтрё) с 30 мая по 2 июня. «Основанный в 1954 году Бильдербергский клуб — ежегодная конференция, призванная содействовать диалогу между Европой и Северной Америкой. Каждый год на встречу приглашается примерно 120—140 политических лидеров и экспертов по вопросам промышленности, финансов, трудовых ресурсов из академических кругов и средств массовой информации», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте организации. Уточняется, что две трети участников — европейцы, остальные — жители Северной Америки. Примерно четверть гостей — представители политических элит и правительственных кругов. Эти ежегодные встречи проходят в атмосфере таинственности — членам клуба разрешается предавать огласке лишь тезисы своих выступлений, но при этом запрещается публично обсуждать мнения, высказанные другими участниками. Кроме того, в место проведения очередной встречи клуба не допускаются пресса и посторонние. Вести видео- и аудиозапись выступлений участников запрещено, сам клуб не публикует отчётов, как прошли встречи и какие были приняты решения. История создания Первая неформальная встреча ведущих представителей политического и финансового истеблишмента прошла в конце мая 1954 года в отеле «Бильдерберг» в городе Оснабрюк в Нидерландах. Тогда встреча была созвана по инициативе королевского дома Нидерландов, а возглавил организацию принц Бернард Липпе-Бистерфельдский. Эта королевская семья и сейчас активно участвует в деятельности клуба. Протест против Бильдербергского клуба

Reuters

© Gustau Nacarino Согласно официальной версии, представители правящих кругов и индустрии были собраны для продвижения атлантизма — стратегического союза между США и Западной Европой в условиях холодной войны и формирования двуполярного мира. История создания клуба и его закрытый и таинственный характер привели к тому, что Бильдерберг стал фигурировать в различных теориях заговора, в которых он предстаёт руководящим органом так называемого нового мирового порядка вместе с другими похожими организациями — Трёхсторонней комиссией, Римским клубом и Советом по международным отношениям. Бильдербергский клуб — важная дискуссионная площадка для западных элит, однако ему далеко до «исполнителя воли тайного мирового правительства», считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. «Это всего лишь очередная площадка, немножко неформальная. Нельзя сказать, что есть какой-то институт, который принимает решения за весь остальной мир. Наверное, одна из самых влиятельных сейчас организаций, где формируется глобальная повестка, — это саммит G20, который скоро пройдёт в Японии. Однако существует много скрытых механизмов, в том числе таких, как Бильдербергский клуб. При этом прошлые заседания Бильдербергского клуба никак особо не влияли на существующие мировые политические и экономические процессы. Придавать большое значение подобного рода встречам не стоит», — отметил эксперт в разговоре с RT. В списках значатся В 2019 году в заседании клуба примут участие дипломат и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер Нидерландов Марк Рютте и король Нидерландов Виллем-Александр, бывший премьер Италии Маттео Ренци, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, бывший глава Еврокомиссии Жозе Баррозу и другие видные западные политики. Генри Киссинджер, Джаред Кушнер и Майк Помпео заявлены в качестве участников слёта в 2019 году

Reuters Финансовый сектор представлен главой банка Goldman Sachs International Ричардом Гнодде, главой Банка Англии Марком Карни, председателем правления Credit Suisse Group AG Тиджаном Тиаме и другими. Кроме того, во встрече принимают участие главы крупных интернет- и технологических компаний: Microsoft, Palantir, LinkedIn, Alphabet Inc. (управляющая компания Google) и один из основателей PayPal. Также бизнес-сектор представлен главами и топ-менеджерами нефтяных и химических концернов: Royal Dutch Shell, Total, DexLeChem. В качестве участников приглашены и представители ведущих американских СМИ: главные редакторы и авторы газет The Washington Post, журнала The Economist, агентства Bloomberg. Также заседание посетят профессора ведущих западных университетов (Принстонского, Стэнфордского и других) и представители различных европейских партий и госслужб, включая разведывательные. Администрация Трампа в этом году будет представлена зятем главы Белого дома и по совместительству его советником Джаредом Кушнером. Швейцарские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на встречу прибудет и действующий госсекретарь США Майк Помпео, однако официально его участие заявлено не было. Стоит отметить, что Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно противопоставлял себя глобализму и транснациональным элитам, символом которых является Бильдербергский клуб. Однако за последние годы он отправлял на встречу организации высокопоставленных членов своего кабинета. В разговоре с RT Никита Данюк пояснил, что, хотя Трамп и позиционирует себя как противник глобализма, он всё равно является представителем крупного капитала. «Трамп прекрасно понимает, что вступать с такими оппонентами в схватку абсолютно неправильно и нецелесообразно, наоборот, необходима политическая коммуникация, постоянные консультации. То, что Трамп посылает на заседание наиболее доверенных членов своей команды, говорит о том, что все его заявления о том, что он противник глобализма, — всего лишь риторика. Хотя Трамп и исповедует немного другую доктрину, идеологическую и политическую, он прекрасно понимает законы существующего мирового порядка, который основан на либеральных и глобалистских ценностях», — отметил эксперт. Вполне возможно, что Трамп посылает туда своих людей, чтобы создать какую-то коммуникацию в преддверии предстоящих выборов в США, договориться о нейтралитете с этими политическими силами или даже заключить какие-либо договорённости, считает Данюк. В США обнародовали план «похорон» России «Это вполне грамотный ход. Трамп прекрасно понимает, что сопротивление таких могущественных и влиятельных сил — серьёзная угроза его намерениям снова стать президентом. Это сугубо политический прагматизм, который говорит о том, что Трамп исповедует принципы «реальной политики» и популизма, но не настолько, чтобы отказываться от коммуникации с очень влиятельными силами», — отметил политолог. Повестка дня Повестка 2019 года включает в себя 11 пунктов, в числе которых брексит, Россия, Китай, киберугрозы, будущее капитализма, искусственный интеллект, опасность социальных сетей, кибератаки. Протест против Бильдербергского клуба

Reuters

© Leonhard Foeger Стоит отметить, что Россия фигурировала в повестке Бильдербергского клуба все четыре последних заседания — с 2016 года. Китай выпал из повестки в 2018 году. К 2019 году из списка тем для обсуждения исчезли внутриполитическая ситуация в США и ситуация на Ближнем Востоке. Данный список тем говорит о том, что эти люди полностью понимают тот характер угроз, который стоит перед западным миром, отмечает Никита Данюк. «Они чувствуют угрозу архитектуре мирового порядка во главе с США и развитыми европейскими государствами. Интересно, что на этой встрече будут представители корпорации Google, наверное, и других IT-гигантов. Это говорит о том, что общество переходит в полностью цифровую эпоху, где во многом повестку будет определять не индекс промышленного производства, который всегда считался фундаментом развития любых государств и экономик, а именно цифровые технологии», — подчеркнул эксперт. Нет ничего удивительного в том, что американцы пытаются оседлать этот тренд, стать лидерами в контексте перехода в этот новый технологический уклад, пояснил Данюк. «То, что разворачивается торговая война с Китаем, — наглядное тому подтверждение. Ситуация с Huawei, всевозможные пошлины, которые вводят американцы на китайские товары, давление на Европу, кризис либерального правопорядка — всё это находится на повестке дня», — считает эксперт. В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что сегодня Бильдербергский клуб — площадка для дискуссии, участники которой создают видимость того, что они определяют повестку в мировой политике и экономике. По его убеждению, за этими процессами угадываются намерения западного истеблишмента управлять мировыми ресурсами. «По этой причине в повестке дня заседания клуба Китай и Россия занимают постоянные позиции. Формат мероприятия и приглашение гостей задуманы так, чтобы в полной мере выяснить, как обстоят дела в противостоянии западного мира с любой страной, которая стоит на пути к контролю над мировыми ресурсами», — заключил эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





