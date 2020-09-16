Служебный роман: антикоррупционер Шабунин состоит в интимной связи с послом США

Политик Андрей Деркач разбавил пресс-конференцию о фактах коррупции Байдена-Порошенко легким интимом. Оказалось, что между главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным и временной поверенной США в Украине Кристиной Квин установились отношения далекие от деловых.Деркач корректно назвал их «очень тесными и близкими». И намекнул, что в кабинете главы амбассады есть камеры, которые много чего видели. Похоже, что г-жа Квин дама не только с низкой государственной ответственностью, но и с такой же – сексуальной. Видимо поэтому, не смогла устоять перед обаянием украинского антикоррупционного блондина. Само смешное, что Шабунин женат, и прославился тем, что публично выступал категорически против добрачного секса. Однако, это не помешало ему завести служебный роман с дипломатом из США. Двойная выгода: и симпатии, и деньги, ведь «антикоррупционеры» получают установки и гранты непосредственно в американском посольстве.«Смотрела пресс-конференцию Андрея Деркача. Можно сказать, возбудилась. Он говорил не только о геополитике, но и о не совсем официальных отношениях между главой противодействия коррупции Шабуниным и "послицей" Кристиной Квин. Дескать, отношения агента и резидента более тесные и близкие, чем деловые. Ну а что? Дело молодое. Нынешняя представительница Амбассады моложе и симпатичней Мари Йованович, да и Шабунин - не урод. То-то я смотрю, как только Виталия обидят в Украине, так пассия сразу заступается. Помните мутную историю с поджогом крыши дома Шабунина? Уже утром посольство США било во все колокола, высказывало озабоченность и надавило на Зеленского, который взял крышу на контроль? Вот что может сделать любящее сердце. Это вам не «обнимаю и жму руку». Тут у него любовь с интересом, тут у него – лежбище», - прокомментировала выпад Деркача блогер Инга Кирюхина.А адвокат Татьяна Монтян даже объявила конкурс на тему, кто симпатичнее: законная жена Шабунина или его «дама сердца». Осталось подождать реакцию жены антикоррупционера, Натальи Шабуниной.К слову, это не первый случай «интима» между украинскими активистами и представителями посольства США. Например, до сих пор ходят слухи о близости экс-посла Карлоса Паскуаля и редактора «Украинской правды» Алены Притулы, гражданской жены убитого журналиста Павла Шеремета.