Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали ...
Главная / Украина

Служебный роман: антикоррупционер Шабунин состоит в интимной связи с послом США

16 сентября 2020, 14:00  •  164 • Украина

Политик Андрей Деркач разбавил пресс-конференцию о фактах коррупции Байдена-Порошенко легким интимом. Оказалось, что между главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным и временной поверенной США в Украине Кристиной Квин установились отношения далекие от деловых.

Деркач корректно назвал их «очень тесными и близкими». И намекнул, что в кабинете главы амбассады есть камеры, которые много чего видели. Похоже, что г-жа Квин дама не только с низкой государственной ответственностью, но и с такой же – сексуальной. Видимо поэтому, не смогла устоять перед обаянием украинского антикоррупционного блондина. Само смешное, что Шабунин женат, и прославился тем, что публично выступал категорически против добрачного секса. Однако, это не помешало ему завести служебный роман с дипломатом из США. Двойная выгода: и симпатии, и деньги, ведь «антикоррупционеры» получают установки и гранты непосредственно в американском посольстве.

«Смотрела пресс-конференцию Андрея Деркача. Можно сказать, возбудилась. Он говорил не только о геополитике, но и о не совсем официальных отношениях между главой противодействия коррупции Шабуниным и "послицей" Кристиной Квин. Дескать, отношения агента и резидента более тесные и близкие, чем деловые. Ну а что? Дело молодое. Нынешняя представительница Амбассады моложе и симпатичней Мари Йованович, да и Шабунин - не урод. То-то я смотрю, как только Виталия обидят в Украине, так пассия сразу заступается. Помните мутную историю с поджогом крыши дома Шабунина? Уже утром посольство США било во все колокола, высказывало озабоченность и надавило на Зеленского, который взял крышу на контроль? Вот что может сделать любящее сердце. Это вам не «обнимаю и жму руку». Тут у него любовь с интересом, тут у него – лежбище», - прокомментировала выпад Деркача блогер Инга Кирюхина.

А адвокат Татьяна Монтян даже объявила конкурс на тему, кто симпатичнее: законная жена Шабунина или его «дама сердца». Осталось подождать реакцию жены антикоррупционера, Натальи Шабуниной.

К слову, это не первый случай «интима» между украинскими активистами и представителями посольства США. Например, до сих пор ходят слухи о близости экс-посла Карлоса Паскуаля и редактора «Украинской правды» Алены Притулы, гражданской жены убитого журналиста Павла Шеремета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



164
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 21:30
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
15 сентября 2020, 21:30
Взрыв газопровода под Киевом — названа причина
15 сентября 2020, 21:30
Зрада: на Украине оказалось выгодно поддерживать «русский мир»
15 сентября 2020, 21:30
Самострел в голову: Украина заставляет Белоруссию признать российский статус Крыма
15 сентября 2020, 13:15
Бахвальство Аксенова: Керченским рыбакам, захваченным Украиной, пришлось самим покупать себе новое судно
16 сентября 2020, 10:20
Зеленский хочет завершить войну в Донбассе, но только при одном условии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
12 сентября 2020, 07:20
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в Time
13 сентября 2020, 19:05
Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.