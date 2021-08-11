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Службы BBC объединились для атаки против России: выпущено расследование о ЧВК "Вагнер"

11 августа 2021, 16:25  •  135 • Политика
Службы ВВС, похоже, вновь объединились для атаки против России. Выпущено ещё одно расследование о ЧВК "Вагнер" в Ливии.
В новом расследовании снова без бьющих наповал фактов - в Ливии найден планшет, который якобы мог принадлежать одному из бойцов. Издание BBC Russian, которое ознакомилось с содержимым планшета, пришло якобы к выводу о том, что само содержимое и есть доказательство работы ЧВК.
Журналисты отмечают, что считают ярким доказательством карты боевых действий, обнаруженные на планшете. Уточняется, что большинство отметок на карте сконцентрированы вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где бойцы якобы действовали в феврале - мае 2020 года. Кроме того, журналисты утверждают, что на картах размечены минные поля. Также утверждается, что на планшете найдена и якобы заявка на получение вооружения и техники от 19 января 2020 года.
Все найденные файлы, по мнению журналистов, и есть прямое доказательство присутствия вагнеровцев в Ливии.
Напомним, что в декабре прошлого года Министерство обороны США привело доклад о том, что Объединённые Арабские Эмираты якобы финансируют деятельность ЧВК "Вагнер" в Ливии. Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на новые слухи о ЧВК "Вагнер" в Ливии. Он отметил, что "позиция России хорошо известна": Москва неоднократно опровергала фейки о наёмниках в Ливии.
Отметим, что западные СМИ и чиновники неоднократно заявляли о присутствии "Вагнера" в Ливии. При этом ни разу не было обнародовано никаких доказательств ни самого присутствия наёмников в ближневосточной стране, ни их связей с Россией.
В Ливии уже много лет продолжается противостояние двух политических сил - признанного Западом Правительства национального согласия, которое заседает в Триполи, и Ливийской национальной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара. Последний отказывается признавать легитимность ПНС, которое было назначено после свержения Муаммара Каддафи, и пытается отбить у Триполи занятые Правительством национального согласия земли.

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