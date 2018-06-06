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Служба безопасности Украины вывесила на билбордах в Херсоне списки инакомыслящих

06 июня 2018, 18:54  •  170 • Украина

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Украинские власти разместили на улицах Херсона билборды с фотографиями и личными данными тех граждан, кого они подозревают в "инакомыслии".

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, сопроводив сообщение подтверждающей фотографией.

На ней виден огромный рекламный щит с надписью: "Предал свой народ и стал работать на оккупантов" , под которой размещены фотографии, адреса, сведения о семье и другая информация о "предателях".

Журавко, который обнаружил себя в этом списке, не слишком расстроился по этому поводу. "От такой СБУ (Служба безопасности Украины), которая ко Дню Победы выпускает циркуляр, гласящий, что "Гитлер для Украины был лучше Сталина", которая выбивает из невинных показания, а убийц простых людей и нашей Родины прикрывает, - от такой СБУ этот билборд даже комплимент", - написал политик.

Журналисты канала "Магнолия ТВ" провели свое расследование и выяснили, что данная акция - действительно инициатива СБУ, сотрудники которой считают свои действия абсолютно правомерными.

Совершенно другого мнения придерживаются украинские правозащитники. По их мнению, в данном случае речь идет о прямом нарушении конституции, законодательства страны и международных правовых норм. Так, исполнительный директор Украинской Хельсинской группы по правам человека Александр Павлюченко, к которому за комментариями обратилось издание "Политнавигатор.нет", расценил этот факт как "разглашение информации, которая составляет личные данные". "Соответственно, те лица, которые считают, что их права нарушены, могли бы обратиться в соответствующие судебные органы", - отметил он.

Ему вторит эксперт Украинского института по правам человека, бывший представитель омбудсмена Украины Михаил Чаплыга. По его словам, власти обнародовали обвинения в отношении конкретных людей до вынесения приговора суда. "Это нарушение соответствующей статьи конституции, которая предусматривает презумпцию невиновности", - сказал он. Кроме того, такая акция нарушает законодательство о защите персональных данных. "Я не верю в защиту права и добрые цели, если они достигаются попранием прав и базовых конституционных норм", - заявил Чаплыга.

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