Служба Безопасности Украины пыталась вербовать журналистку агентства РИА Новости

Можно смеяться, хотя впору уже плакать, но Украина, а вернее, ее главная спецслужба, Служба Безопасности Украины, опять вляпалась в международный скандал. Как сообщило агентство РИА Новости, СБУ пыталась завербовать корреспондента агентства в Литве Ирину Высокович, которая прибыла на Украину в Херсон для освещения судебного процесса над другим журналистом РИА, руководителем портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного недавно и обвиненного в государственной измене.

Как следует из заявления журналистки, утром 1 июня к ней на входе в зал заседаний суда, после того, как неизвестная ей женщина стала обвинять ее в антиукраинской пропаганде во время работы на Первом балтийском телеканале, вещание которого запрещено на Украине наряду с вещанием российских СМИ, подошли неизвестные в штатском и повели ее в сторону.

Впрочем, дадим слово самой Ирине.

- Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже, - вспоминает Высокович. - Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации», поэтому надо подписать некоторые документы

На вопрос о том, как с ней разговаривали, Ирина ответила: «Давили, но в мягкой форме, тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой. А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им».

Небезынтересно, что Высокович, которая сама имеет украинский паспорт и постоянный вид на жительство в Литве, так и не знает, кто же ее на самом деле вербовал и допрашивал. Никто из них так и не представился, лишь один предложил называть его Алексеем.

Материалы допроса и беседы так и не были оформлены никаким протоколом. При этом ее вынудили дать подписку о сотрудничестве с СБУ и собирали сведения о разных сотрудниках агентства, которых она знает.

- Мне сказали, что псевдоним у меня будет «Мила», меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ, - завершила свой рассказ журналистка, которая после всех треволнений сумела вернуться в Литву.

Эта история пахнет настолько дурно, что может даже заткнуть за пояс сагу с «убийством» Бабченко. На Западе, в Европе, в частности, очень не любят, когда спецслужбы начинают вербовать журналистов, да еще путем шантажа. Одно дело, когда кадровые разведчики работают под «крышей» журналистов, и совсем другое – когда журналистов шантажируют, вынуждая работать в интересах спецслужб. А уж как не любят такого различного рода журналистские организации и ассоциации, лучше и не говорить. Шантажировать журналистку, угрожая ей задержанием – это очень нехорошо.

В общем, поздравляем Украину, снова наложившую себе в шаровары по собственной инициативе на изумление остальному миру. Так держать! И скоро все будут шарахаться от Киева, как от чумной собаки.