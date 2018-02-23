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Служба безопасности Украины просит СНБО наложить санкции на Россотрудничество

23 февраля 2018, 17:24  •  190 • Украина

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) несколько раз обращалась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием внести Россострудничество в санкционный список. Об этом в пятницу заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

"Если говорить о Россотрудничестве, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список", - заявил он в ходе пресс-конференции, которую транслировал украинский "5 канал".

17 февраля около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") и экстремисты из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества на Подоле. Участники организации бросали в окна металлические предметы и камни. Разбив окна, они стали громить офис Альфа-банка. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка России, расположенного в сотне метров от российского центра.

В связи с этим Министерство иностранных дел России заявило решительный протест Киеву.

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