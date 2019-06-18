Слуцкий заявил, что Россия готова ответить на размещение баз США у своих границ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия готова ответить на размещение американских баз у своих границ, даже если они появятся на Украине, хотя это вряд ли произойдет. Такое мнение во вторник в интервью телеканалу "Россия-24" выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Давайте вспомним, что в том или ином виде у особо одаренных ребят в Вашингтоне такие идеи проскальзывали во времена еще президента [Петра] Порошенко. Но этого не было сделано. Если хотите мою личную экстраполяцию, то нет, вряд ли [базы на Украине появятся]. Но попытки такого плана могут происходить", - сказал депутат.

Он заверил, что "Россия в любом случае готова ответить на любые подобного рода шаги". "Сегодня наши ВС как никогда обладают высокой боеготовностью. Так, чтобы ни единый волосок не упал с головы ни одного россиянина", - резюмировал глава комитета.

Вопрос был задан Слуцкому в связи с принятием Госдумой закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее о том, что РФ будет готова, если США пойдут на дальнейшее обострение обстановки путем развертывания ракет средней дальности к западу от России, заявлял замглавы МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва не будет первой развертывать ракеты средней дальности где бы то ни было, пока этого не сделает Вашингтон.

Закон о приостановке ДРСМД

Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД, проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным, ранее во вторник. Решение было принято единогласно при поддержке всех думских фракций.

Согласно тексту, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Как отметил в ходе заседания замглавы МИД РФ Сергей Рябков, речь идет именно о приостановке участия РФ договоре, а не о выходе из него.

Согласно регламенту Госдумы, законопроекты о ратификации международных договоров, а также о прекращении или приостановлении их действия принимаются в одном чтении. Теперь закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации, который может обсудить его уже 26 июня.

"О гонке вооружений говорить ни в коем случае не стоит", - заявил Слуцкий, комментируя принятие закона. "У России есть достаточно и более чем достаточно средств для того, чтобы отразить любые атаки, поэтому никакой гонки вооружений ждать не стоит", - сказал депутат.

По его словам, сама ситуация, сложившаяся вокруг ДРСМД, "вывихнутая, абсолютно неразумная", так как выстроенная профессионалами система контроля над вооружениями разрушается. "Мы всегда были инициаторами разоружения", - напомнил Слуцкий. Он заметил, что Москва готова возобновить участие в ДРСМД, если США вернутся к условиям договора. Однако, констатировал Слуцкий, Вашингтон вместо этого занимается размещением систем ПРО в Румынии, "которые очень легко могут быть модифицированы для пусков ракет "земля - земля" средней и меньшей дальности".

Слуцкий также заметил, что заключение трехсторонней ядерной сделки между США, Россией и Китаем, к которой подталкивает американская сторона, косвенно подрывает возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2021 году.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о РСМД. Президент Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого документа. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с этими решениями Путин 2 февраля заявил, что и Москва приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.