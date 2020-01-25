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Слуцкий заявил, что польские политики хотят извлечь дивиденды за счет исторической ереси

25 января 2020, 17:54  •  52 • Политика

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. СССР спас поляков от уничтожения в годы войны, а затем восстановил экономику Польши, а нынешние польские политики пытаются извлечь выгоду из исторической ереси. Такое мнение в субботу высказал ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Польские политики теперь пытаются получить дивиденды на собственной исторической ереси. [Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав] Качиньский заявил о том, что Россия якобы наравне с Германией должна выплатить Польше компенсацию. Компенсацию просите у вандалов и осквернителей могил красноармейцев", - сказал Слуцкий.

Он напомнил, что "СССР не только спас поляков от уничтожения, но помог восстановить разрушенную экономику".

Слуцкий указал на то, что заявление Качиньского прозвучало "в тренде фальсификации истории Второй мировой войны". "Абсолютно кощунственная и неправомочная постановка вопроса. Польские политики из последних сил пытаются очернить роль СССР в победе над фашизмом и подвиг советского солдата. Это уже антироссийская агония и конвульсии от бессилия", - резюмировал глава комитета.

В интервью, опубликованном в субботу в немецкой газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

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