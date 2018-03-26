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Слуцкий: высылка дипломатов "взрывает всю систему международного права"

26 марта 2018, 17:39  •  100 • Политика

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что высылка российских дипломатов из ряда стран Евросоюза и США в знак солидарности с Великобританией в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является антироссийским сговором и подрывает всю систему международного права.

"Решение о высылке дипломатов из ряда стран ЕС, а также из США из солидарности с Британией - абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор", - заявил Слуцкий журналистам в понедельник. Он напомнил, что "результатов расследования по делу Скрипаля нет, а виновного в лице России уже назначила не только Великобритания, но и ее союзники в Евросоюзе и Америке".

"Это звено в цепи провокаций против России, которые просто взрывают всю систему международного права. Уверен, что ответные меры РФ будут более чем адекватными и последуют в ближайшее время", - заключил глава комитета.

Ранее ряд стран Евросоюза объявили о высылке российских дипломатов. Власти США также огласили решение выслать из страны 60 дипломатов из РФ и закрыть российское генконсульство в Сиэтле.

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