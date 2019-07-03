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Слуцкий: выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017-2018 годы под большим вопросом

03 июля 2019, 12:24  •  47 • Политика

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что на сегодня выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017-2018 годы остается под вопросом.

"Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в Совете Европы, поскольку за что платить? <...> У нас долг за 2017-2018 [годы]", - сказал он журналистам в среду.

"Что касается долга, на мой личный взгляд, его выплата под большим знаком вопроса, поскольку мы весьма усеченным образом, мягко выражаясь, присутствовали в это время в институтах Совета Европы", - добавил он.

 

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