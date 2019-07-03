|
Слуцкий: выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017-2018 годы под большим вопросом
03 июля 2019, 12:24 • 47 • Политика
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что на сегодня выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017-2018 годы остается под вопросом.
"Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в Совете Европы, поскольку за что платить? <...> У нас долг за 2017-2018 [годы]", - сказал он журналистам в среду.
"Что касается долга, на мой личный взгляд, его выплата под большим знаком вопроса, поскольку мы весьма усеченным образом, мягко выражаясь, присутствовали в это время в институтах Совета Европы", - добавил он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июня 2019, 02:24
|
02 июля 2019, 18:54
|
28 июня 2019, 13:54
|
29 июня 2019, 22:39
|
01 июля 2019, 07:09
|
26 июня 2019, 13:24
|
30 июня 2019, 11:24