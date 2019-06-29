Слуцкий: Трамп троллит оппонентов и чувствует себя свободнее в диалоге с Москвой

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий озвучил четыре вывода по переговорам лидеров России и США на саммите "двадцатки" в Японии.

- Стороны подтвердили общую заинтересованность в улучшении отношений и, по крайней мере, недопущении их дальнейшего ухудшения. В нынешней обстановке надеяться на существенное потепление не стоит. Однако договоренность начать или продолжить рабочие диалоги по таким вопросам, как контроль над вооружениями и экономическое сотрудничество, а также стремление найти те сферы, где возможен прогресс, дает надежду на постепенное выстраивание нормальных отношений и появление хоть какого-то позитива, - считает депутат.

Договоренность продолжить дискуссию по стратегической стабильности и выработке новых моделей ее укрепления он назвал наиболее значимым результатом.

- Возникала перспектива полного вакуума правил игры в военно-стратегической сфере и режимов ограничения вооружений – при том, что эта военно-стратегическая ситуация становится все более сложной и все менее управляемой. Важно, что стороны говорят именно о "новых моделях" укрепления стратегической стабильности, так как прежние в новой обстановке ядерной многополярности и переплетения ядерных и неядерных стратегических средств, очевидно, устарели, - отмечает Слуцкий.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Фото: Евгения ГУСЕВА

Третий вывод - про раскованность Трампа после обелившего его расследования спецпрокурора Мюллера.

- Встреча продемонстрировала определенное укрепление уверенности Трампа в себе с внутриполитической точки зрения, большую готовность пренебрегать критикой и даже сознательно идти на эпатаж. Он в демонстративно шутливой форме бросил фразу о том, что Россия "не вмешивалась в американские выборы". Думаю, он прекрасно понимал, какую волну негодования его подчеркнутая несерьезность в этом вопросе вызовет – и уже вызвала – в лагере демократов. Но, тем не менее, пошел на это осознанно, видимо, полагая, что теперь уже может позволить себе открыто "троллить" своих противников. Из той же серии – вчерашний ответ журналистам, что содержание его переговоров с Путиным - "не их дело". Очевидно, что после доклада Мюллера президент США чувствует большую свободу рук в части диалога с Россией. Это дает осторожную надежду, что на этот раз выстроить диалог получится, - прогнозирует депутат.

Четвертый вывод - по Китаю, который обсуждали Путин и Трамп.

- Это может говорить о том, что в Вашингтоне постепенно осознают, что политика одновременного и двойного сдерживания Москвы и Пекина обречена на провал, и пытаются расшатать российско-китайское партнерство ради усиления сдерживания Китая. Популярный в США тезис о том, что Москва "должна бояться" Китая известен. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Россия, заинтересована в нормализации отношений с США, но не ценой российско-китайских отношений, - заключил он.

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