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Слуцкий сомневается в восстановлении отношений с Грузией при ее нынешних властях

14 июля 2019, 01:54  •  75 • Политика

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Отношения между Россией и Грузией являются "тяжелыми", но будут постепенно восстанавливаться. Однако это вряд ли произойдет при текущем руководстве грузинской стороны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью телеканалу RT в субботу.

"Думаю, что мало-помалу отношения будут восстанавливаться, это вряд ли произойдет при нынешнем руководстве Грузии <...>. Отношения тяжелые, но, тем не менее, не надо их усугублять, а по крупицам, невзирая на все эти инциденты, выгрызать хорошее, выгрызать добро", - сказал он и выразил сожаление в связи с инцидентом, который произошел в грузинском парламенте с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию и саму МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей с антироссийскими лозунгами на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

7 июля журналист оппозиционной грузинской телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия.

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