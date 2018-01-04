Слуцкий считает опасными призывы к пересмотру СПВД и угрозы новых санкций США против Ирана

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что призыв США к пересмотру совместного всеобъемлющего плана действий в отношении ядерной программы Ирана (СВПД) и угрозы применения новых санкций не направлены на достижение мировой стабильности и безопасности.

"Новые призывы к пересмотру СВПД, - а именно так можно расценивать заявления вице-президента США Майкла Пенса о заключении более долгосрочного соглашения по ядерной программе Тегерана, - чревато непредсказуемыми последствиями для мировой стабильности и безопасности", - заявил Слуцкий ТАСС в четверг, комментируя распространенное накануне пресс-службой Белого дома интервью Пенса радиостанции Voice of America.

Парламентарий назвал такие высказывания "откровенно провокационной линией". "По сути можно сказать, что это вновь демонстрирует намерение США отказаться от выполнения своих обязательств по СВПД", - отметил он. Вместе с тем глава комитета напомнил, что "иранская сделка" была завизирована всеми постоянными членами Совета безопасности ООН, а также Германией, и имеет международный характер.

"Сегодня Иран выполнил свою часть соглашения, он играл активную роль в борьбе с терроризмом в Сирии. Позиция же США весьма опасна, <...> она наглядно показывает, что все международные договоренности могут быть пересмотрены и отменены в угоду тому или иному режиму в Вашингтоне", - указал Слуцкий.

Он также подверг критике заявления о возможности ужесточения санкций в связи с акциями протеста в Иране, о которой сейчас поговаривают в администрации президента Дональда Трампа. По словам главы думского комитета, "мир прекрасно помнит, как под предлогом защиты демократических прав мирных демонстрантов и оппозиции США и их союзники стирали с лица земли целые государства, как это было в Югославии, Ливии и Ираке". "И что теперь на месте этих стран, в частности, на Ближнем Востоке, кроме того, что туда зашли западные сырьевые компании? Рассадник терроризма и экстремизма, откуда и вышло "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Вот это является реальной международной угрозой", - заключил Слуцкий.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил в среду с интервью Voice of America, что американская администрация нацелена на заключение более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана. Вашингтон также хочет сохранить возможность ввести санкции за разработку не только ядерного оружия, но и средств доставки боеголовок. В интервью той же радиостанции помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер выступил за введение дополнительных санкций против Ирана в связи с ситуацией в стране, где с 28 декабря проходят акции протеста. Он утверждал, что "иранский народ выражает разочарование режимом, который уделяет больше внимания экспорту терроризма, чем удовлетворению потребностей собственного народа".