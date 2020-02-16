Слуцкий считает неэффективным любой формат ливийского урегулирования без участия ливийцев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Предлагаемый министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр механизм ливийского урегулирования при участии "евротройки" - Германии, Франции, Великобритании, - а также Италии слишком формализован, любой такой формат должен предусматривать участие самих ливийцев. Такое мнение высказал в субботу журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Инициатива министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании нового формата для стабилизации в Ливии при участии "евротройки" (Германия, Франция, Великобритания) и Италии, на мой взгляд, сомнительна. Предлагается слишком формализованный механизм, плюс его надо обсуждать с самими ливийцами", - сказал он.

По словам Слуцкого, "любые форматы, создаваемые без их согласия и участия, не могут стать по-настоящему эффективными".

Глава Минобороны Германии в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности выступила за участие "евротройки" и Италии в урегулировании конфликта в Ливии. По ее словам, "евротройка" "выполняет в свете Brexit важную связывающую функцию между НАТО и ЕС" и этот формат "должен быть гибким и инклюзивным". Она также выступила за участие Италии в работе по стабилизации ситуации в Ливии.

В Ливии в настоящее время параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).