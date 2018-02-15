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Слуцкий: РФ не должна отчитываться перед НАТО о размещении "Искандеров"

15 февраля 2018, 14:24  •  162 • Политика

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия не обязана отчитываться перед НАТО о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

"Руководство североатлантического альянса вспоминает про Совет РФ-НАТО только тогда, когда выгодно им. Мы за продолжение диалога, но размещение тех или иных видов вооружения на своей территории в целях обороны и безопасности государства - это суверенное право России", - заявил он журналистам в четверг, комментируя призывы генсекретаря НАТО Столтенберга к России о транспарентности в вопросе о возможном размещении "Искандеров" в Калининградской области.

По мнению Слуцкого, Россия не должна и не обязана ни перед кем отчитываться". "И особенно на фоне развертывания военного контингента и ПРО США в Европе непосредственно вблизи российских границ", - заключил глава комитета.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе о возможном размещении тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области и в целом при ведении военной деятельности в регионе. Он также вновь выступил в поддержку продолжения диалога с Москвой в рамках Совета РФ-НАТО для обеспечения предсказуемости и прозрачности военной деятельности в Европе.

Ранее информацию о переброске комплексов "Искандер" в Калининградскую область подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В этой связи глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение российских вооружений на территории РФ не может быть поводом для беспокойства других стран, так как Россия никому не угрожает.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.

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