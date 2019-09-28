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Слуцкий рассказал об ответных мерах России после недопуска части делегации на ГА ООН

28 сентября 2019, 20:39  •  59 • Политика

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что меры, которые РФ предпримет в ответ на невыдачу США виз членам российской делегации на Генассамблее ООН, могут касаться визовых вопросов.

"Я думаю, что речь просто идет о визовых мерах в отношении тех, кто стремится к нам, а таких весьма немало, и, кроме того, если вы обратили внимание, Сергей Викторович [Лавров] вспомнил, что еще Сталин предлагал перенести [штаб-квартиру] ООН в Сочи. Сейчас часто говорят про Женеву, и в этой ситуации очень было бы интересно посмотреть, раз подобные ситуации возможны, то как бы ни казалось подобное что-то фантастичным, но такие идеи имеют право на существование", - сказал он в субботу в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и сам Слуцкий, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН анонсировал ответные меры на эти действия США, однако пожелал, чтобы они пока остались "сюрпризом". При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что у американских политиков "тоже бывает интерес, когда они хотят к нам приехать".

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