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Слуцкий: расширение санкций США против Венесуэлы стало местью за срыв госпереворота

11 мая 2019, 03:39  •  64 • Политика

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что расширение санкций США против компаний, связанных с Венесуэлой, стало своеобразной местью за неудавшуюся попытку государственного переворота в Каракасе в конце апреля.

"Прикрываясь лицемерными заявлениями о защите демократии и прав человека, Вашингтон бьет по венесуэльской экономике санкционной дубиной в надежде привести страну к хаосу. Однако все попытки госпереворота в Венесуэле, которые США поддерживали не стесняясь, пока провались. И расширение санкций - это своего рода месть за привлечение к ответственности мятежников, а их снятие - награда предателям. Все до боли цинично", - заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

Глава комитета добавил, что "США, вводя и расширяя санкции против Венесуэлы и компаний с ней связанных, продолжают политику противоправного давления на законные власти Боливарианской Республики". "Идет откровенное, грубое и неприкрытое вмешательство в дела суверенного государства. Вашингтон не может решать законным или незаконным было то или иное задержание в абсолютно другой стране. Это может определить только суд Венесуэлы исходя из национального законодательства", - указал политик.

Санкции США и ситуация вокруг Венесуэлы

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки две работающие в нефтяном секторе Венесуэлы компании, занимающиеся морскими перевозками, и два принадлежащих им нефтяных танкера, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского министерства финансов.

Согласно сообщению Минфина США, санкции являются ответом на "незаконное задержание членов Национальной ассамблеи" в Венесуэле. В среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

30 апреля на стороне лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

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