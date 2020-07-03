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Слуцкий прокомментировал заявление США о Путине в качестве президента до 2036 года

03 июля 2020, 08:00  •  64 • Политика
Заявление властей США о том, что они обеспокоены возможностью действующего президента России Владимира Путина остаться главой государства до 2036 года, ― прямое вмешательство во внутренние дела страны. Об этом в четверг, 2 июля, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Заявления пресс-секретаря госдепартамента США об обеспокоенности якобы «манипуляциями» на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию и потенциальной возможности для «президента Путина оставаться у власти до 2036 года» является прямым вмешательством во внутренние дела России», ― цитирует депутата «РИА Новости».
Также Слуцкий подчеркнул, что все утверждения о влиянии на исход голосования по поправкам ― прямая клевета. Кроме того, он добавил, что госдепартамент США не может решать, кто и как должен иметь возможность избираться президентом России.
Ранее в этот день в пресс-службе госдепа рассказали, что американские власти выразили обеспокоенность по поводу прошедшего голосования по поправкам в Основной закон России.
По результатам обработки 100% протоколов, 77,92% избирателей высказались за изменения и 21,27% — против. Явка на голосовании составила 67,97%. Ожидается, что Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию.
Поправки в Конституцию, предложенные главой государства, предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.
Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.
Кроме этого, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.

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