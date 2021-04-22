Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Решение властей Чехии о высылке «примерно 60» российских дипломатов грозит ухудшением взаимоотношений между странами. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Решение Праги по сокращению числа дипломатов Российской Федерации ведет к деградации отношений с Москвой», — заявил депутат.

Ранее в этот день министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что состав посольства РФ в Праге будет снижен до уровня дипмиссии республики в Москве. Таким образом Кулганек выполнил свой ультиматум привести в «паритетное соответствие» численность российского диппредставительства в Праге, если Москва до 13:00 (мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.

В ответ на такие заявления Праги официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 апреля заявила, что ультимативный тон недопустим по отношению к России. По словам дипломата, подобными действиями в отношении РФ чешские власти ударяют сами по себе.

Накануне Кулганек уже заявлял о намерении снизить численность российского посольства в Праге до численности чешского в Москве после того, как российская сторона объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Он обещал подобные меры, если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву.

Такие действия российского МИДа были ответной мерой на то, что 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил о подозрении спецслужб России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

21 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран. По его словам, президент Владимир Путин уже говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований. Так Песков ответил на вопрос, станет ли Москва рассматривать озвученное новым главой МИД Чехии Якубом Кулганеком требование.