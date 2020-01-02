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Слуцкий прокомментировал возможную отправку турецких военных в Ливию

02 января 2020, 23:39  •  81 • Политика

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Кризис внутри Ливии необходимо разрешать мирными методами при участии ООН, тогда как отправка в страну турецких военных может лишь усугубить ситуацию. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Лично у меня решение парламента Турции (одобрить возможную отправку войск в Ливию - прим. ТАСС) вызывает тревогу. Направление турецких военных в Ливию по запросу Триполи может усугубить кризис и осложнить ситуацию", - сказал депутат.

Слуцкий напомнил, что сейчас в Ливии фактически сложилось "двоевластие в условиях гражданского противостояния" и иностранное вмешательство - "совсем не лучшее решение".

"Россия всегда выступала за внутриливийское урегулирование политико-дипломатическим путем, - резюмировал Слуцкий. - Необходимо продолжать искать мирные способы разрешения внутриливийского кризиса при посредничестве ООН и поддержке усилий всего международного сообщества".

Великое национальное собрание Турции (парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета Sozcu, в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи подписали меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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Слуцкий прокомментировал возможную отправку турецких военных в Ливию
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