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Слуцкий прокомментировал требования США к российским дипломатам из-за виз
04 августа 2021, 03:50 • 142 • Политика
Действия США в вопросе работы дипломатов расходятся с договоренностями, достигнутыми на саммите в Женеве. Такое мнение высказал во вторник, 3 августа, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
Таким образом политик прокомментировал сообщение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что США призвали 24 российских дипломата с истекающими сроками виз покинуть страну. При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что российские дипломаты, которые три года проработали в Соединенных Штатах, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы.
«Со стороны Вашингтона это элементарная манипуляция! Все это расходится с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров стран в Женеве», — написал Слуцкий на странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в ситуации с российскими дипломатами Госдепартамент США занимается «откровенной подменой понятий». Так, по словам Слуцкого, речь идет не об обеспечении баланса работы, как заявил Прайс, а о «вопиющем неуважении к дипломатическим нормам».
«Вашингтону следует прекратить давление на дипломатический корпус, эту ситуацию нужно скорейшим образом оздоровить. В противном случае заявления американской стороны о необходимости поддерживать каналы связи останутся только на бумаге», — добавил глава международного комитета ГД.
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что российским дипломатам предписано покинуть Штаты до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.
Спустя день Антонов рассказал о том, что предложение российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями. Он отметил, что если Штаты к такому не готовы, то РФ предлагает использовать тактику малых шагов, в частности исключение из визовых разменов отдельных категорий сотрудников и договоренность о годичном продлении истекших виз дипломатов.
Также 3 августа директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев сообщил «Известиям», что «визовая война» между Россией и США началась по инициативе Вашингтона, при этом американские власти рассматривали это как вариант санкционного давления, однако РФ начала отвечать на эти действия.
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