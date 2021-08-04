Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у...
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
Главная / Политика

Слуцкий прокомментировал требования США к российским дипломатам из-за виз

04 августа 2021, 03:50  •  142 • Политика
Действия США в вопросе работы дипломатов расходятся с договоренностями, достигнутыми на саммите в Женеве. Такое мнение высказал во вторник, 3 августа, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
Таким образом политик прокомментировал сообщение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что США призвали 24 российских дипломата с истекающими сроками виз покинуть страну. При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что российские дипломаты, которые три года проработали в Соединенных Штатах, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы.
«Со стороны Вашингтона это элементарная манипуляция! Все это расходится с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров стран в Женеве», — написал Слуцкий на странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в ситуации с российскими дипломатами Госдепартамент США занимается «откровенной подменой понятий». Так, по словам Слуцкого, речь идет не об обеспечении баланса работы, как заявил Прайс, а о «вопиющем неуважении к дипломатическим нормам».
«Вашингтону следует прекратить давление на дипломатический корпус, эту ситуацию нужно скорейшим образом оздоровить. В противном случае заявления американской стороны о необходимости поддерживать каналы связи останутся только на бумаге», — добавил глава международного комитета ГД.
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что российским дипломатам предписано покинуть Штаты до 3 сентября. По словам посла, почти все из них уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.
Спустя день Антонов рассказал о том, что предложение российской стороны обнулить ограничения на деятельность загранучреждений России и США не были услышаны американскими властями. Он отметил, что если Штаты к такому не готовы, то РФ предлагает использовать тактику малых шагов, в частности исключение из визовых разменов отдельных категорий сотрудников и договоренность о годичном продлении истекших виз дипломатов.
Также 3 августа директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев сообщил «Известиям», что «визовая война» между Россией и США началась по инициативе Вашингтона, при этом американские власти рассматривали это как вариант санкционного давления, однако РФ начала отвечать на эти действия.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






142
Источник
Похожие новости
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
04 августа 2021, 02:00
Сенаторы потребовали отставки Куомо, не поверив его оправданиям
04 августа 2021, 02:00
Разнюхивал для НАТО? Эстонский консул провалил поручение по Русскому Северу - Кнутов
04 августа 2021, 03:50
"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киева за пять блокад
04 августа 2021, 02:00
В США расхвалили русскую новинку: Т-14 "Армата" способен противостоять любому танку НАТО
04 августа 2021, 03:50
Слуцкий прокомментировал требования США к российским дипломатам из-за виз
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
04 августа 2021, 02:00
Самому молодому премьеру мира пришлось отчитываться за завтраки
04 августа 2021, 02:00
Сенаторы потребовали отставки Куомо, не поверив его оправданиям
04 августа 2021, 02:00
Разнюхивал для НАТО? Эстонский консул провалил поручение по Русскому Северу - Кнутов
04 августа 2021, 03:50
"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киев...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2021, 16:15
Жириновский отказался молчать даже после ноты от МИД Азербайджана
31 июля 2021, 10:00
Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
31 июля 2021, 10:55
Что нашло «Аненербе» на Кольском полуострове. Аномальные Хроники, июль 2021
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»
02 августа 2021, 00:30
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у всех на глазах
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.