Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ждать ли Меркель? Канцлер Германии не подтвердила свой приезд на празднование 75...
Возвращение русского языка в школы поддержали 73% украинцев
Провал на $50 000 000 000
"Всё в чёрном дыму, люди нападают на спасателей": Крупный пожар возник...
Главная / Политика

Слуцкий прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы

29 февраля 2020, 16:54  •  41 • Политика

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Нынешнее руководство Украины, отказываясь от Дня Победы, повторяет риторику команды бывшего главы государства Петра Порошенко, а также действует в интересах русофобов и националистов. Такое мнение журналистам в субботу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украине не будет праздновать 9 мая 75-ю годовщину Победу в Великой Отечественной войне.

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы", - сказала он.

Слуцкий заметил, что таким образом руководство страны предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 23:24
Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов
29 февраля 2020, 15:39
Война точно будет. Победителя определит Россия
29 февраля 2020, 15:39
"Орск" направился за "Адмиралом Макаровым": Ещё один российский корабль вышел в Средиземное море
29 февраля 2020, 00:39
Комиссия ООН по разоружению вновь не смогла начать работу из-за визовых проблем России
28 февраля 2020, 21:24
В Думу внесли законопроект о запрете иностранного и двойного гражданства для послов России
29 февраля 2020, 12:24
Встреча на нашей земле: В Кремле назвали дату саммита Путина и Эрдогана
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 08:24
Что скрывается за коронавирусом
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
28 февраля 2020, 20:09
"Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива": Русские сделали туркам предупреждение
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.