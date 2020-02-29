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Слуцкий прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы
29 февраля 2020, 16:54 • 41 • Политика
МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Нынешнее руководство Украины, отказываясь от Дня Победы, повторяет риторику команды бывшего главы государства Петра Порошенко, а также действует в интересах русофобов и националистов. Такое мнение журналистам в субботу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Украине не будет праздновать 9 мая 75-ю годовщину Победу в Великой Отечественной войне.
"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы", - сказала он.
Слуцкий заметил, что таким образом руководство страны предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".
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