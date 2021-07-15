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Слуцкий прокомментировал намерение ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму

15 июля 2021, 19:55  •  244 • Политика
Готовность комитета Европарламента по иностранным делам не признавать выборы в Госдуму (ГД) является откровенным вмешательством в избирательные процессы РФ. Об этом 15 июля заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
«В комитете Европарламента по иностранным делам не в первый раз говорят о готовности не признавать новый состав Госдумы. Это откровенная форма вмешательства в избирательные процессы в России», — сказал он журналистам.
Депутат отметил, что выборы пройдут по всем демократическим стандартам, в соответствии с избирательным законодательством и Конституцией РФ.
Он добавил, что Россия пригласит независимых иностранных наблюдателей.
«Очень рассчитываем на непредвзятые и неангажированные оценки. И тогда Европарламенту просто будет нечем крыть», — заключил он.
Ранее в этот день на сайте Европарламента сообщалось, что Евросоюз (ЕС) должен быть готов отказаться признавать итоги выборов в ГД РФ, если выборы будут проведены с нарушениями. Соответствующее предложение было обозначено в докладе комитета Европарламента по иностранным делам. Доклад, который касался будущих политических отношений с Россией, поддержали 56 членов комитета, девять выступили против, еще пять — воздержались. Доклад будет вынесен на голосование всего Европарламента.
Ранее комиссия Госдумы обнаружила попытки нежелательной организации, финансируемой из бюджета США, повлиять на ход избирательной кампании в России.
Выявленные материалы будут направлены в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с целью их блокировки, уточнил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.
По его словам, нежелательная организация «Национальный демократический институт (НДИ) международных отношений», которая финансируется из бюджета США, организовывала в Финляндии вебинары и очные семинары для российских граждан, чтобы повлиять на избирательный процесс в РФ.
17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты парламента на 19 сентября.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
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