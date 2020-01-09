Слуцкий призвал не использовать крушение лайнера в Иране в политических целях

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нельзя допустить использование крушения украинского лайнера Boeing-737 в Иране в политических целях.

«Причины катастрофы еще только будут анализироваться. И здесь нельзя допустить использования трагедии в политических целях, опуститься до голословных обвинений Тегерана или упражнений в антииранском красноречии», — написал он в Telegram-канале в среду, 8 января.

Он также подчеркнул, что важно дождаться результатов расследования.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал не выдвигать непроверенные версии крушения украинского самолета.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск. Самолет эксплуатировался 3,5 года. На борту, по предварительным данным, находились 167 человек и 9 членов экипажа, все они погибли.

Позже в МВД Украины заявили о 180 погибших.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта.