Слуцкий покаялся перед всеми женщинами, которых обидел

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Депутат от ЛДПР принес извинения дамам, которым причинил любые переживания.

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Леонид Слуцкий покаялся перед женщинами, которых обидел. Слова раскаяния были опубликованы на странице парламентария в социальной сети Facebook.

По случаю 8 Марта депутат поздравил всех женщин с Международным женским днем. Также он воспользовался возможностью и принес свои извинения дамам, которых вольно или невольно обидел своими словами или действиями.

"Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу", - написал Слуцкий в соцсети.

Напомним, что ранее ряд журналисток через либеральные средства массовой информации обвинили депутата в том, что якобы домогался до них. Комиссия Госдумы по этике потребовала от Слуцкого дать письменные объяснения по этому поводу, а спикер парламента Вячеслав Володин пообещал рассмотреть ситуацию в рамках правового поля.