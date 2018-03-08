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Слуцкий покаялся перед всеми женщинами, которых обидел
08 марта 2018, 16:09 • 179 • Политика
Депутат от ЛДПР принес извинения дамам, которым причинил любые переживания.
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Леонид Слуцкий покаялся перед женщинами, которых обидел. Слова раскаяния были опубликованы на странице парламентария в социальной сети Facebook.
По случаю 8 Марта депутат поздравил всех женщин с Международным женским днем. Также он воспользовался возможностью и принес свои извинения дамам, которых вольно или невольно обидел своими словами или действиями.
Напомним, что ранее ряд журналисток через либеральные средства массовой информации обвинили депутата в том, что якобы домогался до них. Комиссия Госдумы по этике потребовала от Слуцкого дать письменные объяснения по этому поводу, а спикер парламента Вячеслав Володин пообещал рассмотреть ситуацию в рамках правового поля.
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