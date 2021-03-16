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Слуцкий отметил русофобский подход новой оборонной стратегии Британии

16 марта 2021, 20:35  •  75 • Политика
Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе, заявил 16 марта глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, Лондон пытается подыграть Вашингтону и оправдать агрессивный курс блока НАТО.
«Россия проводит самостоятельную и суверенную политику, но никому при этом не угрожает и не вмешивается в дела суверенных государств с целью смены неугодных кому-то режимов», — сказал парламентарий в беседе с «РИА Новости».
Как он полагает, власти Великобритании намеренно поддерживают искусственное напряжения, придумывая угрозы.
Ранее в этот день сообщалось, что Лондон назвал Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности, следует из комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны на период до 2030 года. При этом РФ упоминается в тексте британской оборонной стратегии 14 раз, Китай — 29.
При этом отмечается, что основная террористическая угроза для страны исходит от исламистов.
14 марта в комитете по обороне палаты общин британского парламента заявили, что потенциальный вооруженный конфликт с Россией может завершиться не в пользу Великобритании. По данным ведомства, многие боевые машины в Соединенном Королевстве служат уже более 30 лет и характеризуются низкой механической надежностью. Также их огневая мощь, как говорится в докладе, уступает ракетным и артиллерийским системам современности.
В начале марта глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что после выхода Великобритании из Евросоюза российско-британские отношения не улучшились и находятся «на точке замерзания».

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