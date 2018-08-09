Слуцкий: новые санкции США превратят систему международного права в театр абсурда

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал проявлением русофобской истерии намерение США ввести санкции против РФ из-за дела Скрипалей.

"США готовы использовать любой предлог для сдерживания России и агрессивного продвижения своих собственных интересов. Намерение ввести санкции по делу Скрипалей без каких либо до сих пор предъявленных доказательств - очередное подтверждение оголтелой русофобской истерии", - заявил он журналистам в четверг. Слуцкий добавил, что ввод новых "драконовских мер" против РФ "превратит всю систему международного права в театр абсурда и обратит в пепел такие понятия, как "доказательная база" и "презумпция невиновности".

Более того, по мнению главы комитета, "такая линия косвенно подтверждает предположения ряда экспертов о том, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем развязанной Лондоном антироссийской провокации из-за произошедшего в Солсбери". "К сожалению, в Соединенных Штатах остается все меньше здравых и конструктивно настроенных политиков. Мы будем продолжать работу с теми, кто пока не поддался коллективному безумию, и пытаться восстановить диалог", - сказал депутат.

Говоря о возможной реакции России, Слуцкий выразил уверенность, что будет дан адекватный ответ. "Со своей стороны российские законодатели сформировали для этого весь комплекс правовых мер, приняв в весеннюю сессию закон о контрсанкциях", - указал глава комитета.

Ранее Госдепартамент сообщил, что власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей, которые должны вступить в силу 22 августа. Посольство РФ в США в свою очередь заявило, что никаких доказательств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии предоставлено не было.