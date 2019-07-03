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Слуцкий не исключил отказа России от выплаты долга Совету Европы

03 июля 2019, 20:54  •  66 • Политика
Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что Россия не будет выплачивать задолженность по взносам в Совет Европы за 2017–2018 годы. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает «РИА Новости».
По словам Слуцкого, в указанный период Россия присутствовала в институтах Совета Европы «усеченным образом». В частности, без ее участия выбрали 70% судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
2 июля сообщалось, что Россия должна внести в бюджет СЕ €55 млн за часть 2017 года и 2018-й. При этом взнос за 2019 год Москва уже заплатила — он составил €33 млн.
26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Тогда же замглавы делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Россия не отказывается от выплаты образовавшегося долга.
Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за присоединения Крыма. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет СЕ.

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