Слуцкий не исключил отказа России от выплаты долга Совету Европы

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что Россия не будет выплачивать задолженность по взносам в Совет Европы за 2017–2018 годы. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает «РИА Новости».

По словам Слуцкого, в указанный период Россия присутствовала в институтах Совета Европы «усеченным образом». В частности, без ее участия выбрали 70% судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

2 июля сообщалось, что Россия должна внести в бюджет СЕ €55 млн за часть 2017 года и 2018-й. При этом взнос за 2019 год Москва уже заплатила — он составил €33 млн.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Тогда же замглавы делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк заявил, что Россия не отказывается от выплаты образовавшегося долга.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за присоединения Крыма. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет СЕ.