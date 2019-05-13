|
Слуцкий назвал вульгарным шантажом угрозы Климкина отказаться от выполнения "Минска-2"
13 мая 2019, 20:39 • 78 • Политика
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал угрозы главы МИД Украины Павла Климкина по отказу от выполнения минских соглашений в случае возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) вульгарным шантажом и индикатором политики уходящего президента Петра Порошенко в отношении Донбасса.
"Угрозы Климкина отказаться от "Минска-2" в случае восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ - вульгарный шантаж. Однако его слова характеризуют всю эпоху правления уходящего президента и его команды. Им не важен мир в своей же стране, главное - угодить заокеанским тьюторам и сделать как можно хуже России. Выполнение минских соглашений и так откровенно саботировалось Порошенко и Ко, здесь Климкин не пообещал ничего нового", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.
При этом он выразил надежду на то, что с приходом к власти избранного президента Владимира Зеленского подход к ситуации на юго-востоке Украины будет пересмотрен. "Я надеюсь, что политика нового руководства Украины, в первую очередь, изменится в отношении конфликта на Донбассе. Эта междоусобная война совершенно не вяжется с человеческими принципами в XXI столетии. И это происходит в центре просвещенной Европы под прикрытием европейских ценностей", - заключил глава комитета.
Климкин заявил в Брюсселе, что в случае если Совет Европы (СЕ) вернет России право голоса в ПАСЕ, Киев не будет соблюдать минские соглашения, сообщает "Европейская правда". По словам Климкина, он уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств. Глава МИД Украины утверждает, что, несмотря на отсутствие прямой связи между минскими соглашениями и давлением на РФ в Совете Европы, у Киева есть основания для такого шага. На прошлой неделе президент Франции заявил, что он не хочет, чтобы Россия покинула Совет Европы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2019, 00:24
|
07 мая 2019, 04:09
|
12 мая 2019, 07:39
|
12 мая 2019, 07:39
|
10 мая 2019, 14:54
|
09 мая 2019, 04:54
|
10 мая 2019, 23:09