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Слуцкий назвал условие, при котором Россия может вернуться в ПАСЕ

03 июня 2019, 23:54  •  84 • Политика

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Делегация РФ может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета. Об этом заявил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если ПАСЕ примет доклад по полномочиям Петры де Суттер с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии 24 июня, то делегация РФ может вернуться в ассамблею. Вероятность положительного исхода голосования есть, несмотря на активное противодействие делегаций Украины и ряда стран Балтии", - сказал он.

Парламентарий напомнил, что "комитет ПАСЕ по правилам и процедурам принял решение рекомендовать изъять из санкционных механизмов, применяемых в отношении национальных делегаций, право выступать, право быть представленным в ассамблее и право голосовать". "Тем самым, регламентная норма о санкциях может стать пустой, если ассамблея 24 июня утвердит доклад Петры де Суттер. Кроме того, были принята важная техническая рекомендация о возможности подтверждения полномочий делегаций в середине года", - указал Слуцкий.

"При таком исходе, Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня", - добавил глава международного комитета Госдумы.

При этом он указал, что "окончательное решение о формировании делегации РФ и направлении заявки на участие в июньской сессии должно быть принято руководством Федерального Собрания РФ при координации с МИД РФ".

Поправки в регламент ПАСЕ

В понедельник пресс-служба ПАСЕ сообщила, что регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Кроме того, в предложенном для голосования проекте резолюции также говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций "голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах Совета Европы (СЕ) не приостанавливались и не отнимались". Вопрос о дополнении регламента положениями о процедуре оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации "при существенных на то основаниях" предлагается изучить в дальнейшем.

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