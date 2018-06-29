Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает откровенно циничными призывы саммита ЕС к России взять ответственность за катастрофу малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

"Призывы саммита ЕС к России взять ответственность за сбитый малайзийский Boeing и сотрудничать со следствием - откровенно циничны. В этом вопросе наши европейские партнеры продолжают слышать только себя и, по сути, покрывать украинские власти", - заявил он журналистам в пятницу.

Слуцкий напомнил, что "Россия неоднократно предлагала помощь в расследовании". "Мы передавали экспертные материалы концерна "Алмаз-Антей". Однако не были учтены ни эти выводы, ни российские представители не были включены в работу Специальной следственной группы", - указал он. При этом Слуцкий обратил внимание, что "какая-либо ответственность Киева за отказ закрыть небо над зоной боевых действий не признается, а сам этот вопрос просто игнорируется"

"Опять тот же самый почерк, как и в деле Скрипалей - Россия виновна, потому что виновна, и никакие доказательства здесь не нужны. При таком подходе мы придем к полному слому международного права", - заключил с сожалением глава комитета.

По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, лидеры стран Евросоюза призвали Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Как отмечалось в заявлении, "саммит ЕС призывает Россию принять свою ответственность".