Слуцкий назвал слова Помпео о Крыме и Голанах политической слепотой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о разнице в вопросах непризнания воссоединения Крыма с РФ и признания израильского суверенитета над Голанскими высотам - проявление двойных стандартов и политической слепоты, которую Вашингтон навязывает другим странам. Так высказывания Помпео в субботу журналистам прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление госсекретаря США Помпео о "разных фактических обстоятельствах" в вопросах признания Крыма и Голанских высот - ярчайший пример двойных стандартов и избирательных подходов к международному праву. Хотя "обстоятельства" действительно разные, но исключительно с точки зрения обратной логики", - указал Слуцкий.

Он напомнил, что "Голаны были захвачены и оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны, а американское признание израильского суверенитета, провозглашенного в одностороннем порядке над этой территорией, полностью идет вразрез с резолюциями СБ ООН". "Воссоединение Крыма с Россией произошло на основании всенародного волеизъявления населения полуострова, его вхождение в состав РФ было добровольным. Это был осознанный выбор крымчан на фоне антиконституционного и кровавого переворота на Украине", - подчеркнул глава думского комитета.

"Разницу не увидит только слепой. Но эта политическая слепота как раз и насаждается Дальним Западом, где не прекращаются попытки "взлома" действующего миропорядка и подмены его некими "правилами" для обеспечения американской гегемонии", - резюмировал Слуцкий.

Высказывания Помпео

Помпео, выступая в пятницу в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас), заявил, что США считают "в корне различающимися" вопросы, связанные с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и непризнанием воссоединения Крыма с Россией. При этом он отказался детально вдаваться в этот вопрос, "поскольку он сложен". Госсекретарь лишь отметил, что США "оценивали каждую из этих ситуаций" и считают, "что они принципиально разные с точки зрения международного права".

Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке провозглашался суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной. Президент США Дональд Трамп 25 марта 2019 года в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию, признающую суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.