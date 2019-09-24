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Слуцкий назвал необоснованной позицию посольства США, отказавшегося выдать визы россиянам
24 сентября 2019, 15:54 • 60 • Политика
НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел необоснованной позицию посольства США, которое отказалось выдать визы членам российской делегации для работы на Генеральной Ассамблее ООН.
"Я не запрашивал визу как частное лицо, я нахожусь под американскими санкциями и въезжаю в США раз в год, так же как и Константин Косачев, в составе российской делегации ООН", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.
"То, что посольство США ситуацию не комментирует, понятно, им сказать нечего", - добавил глава комитета.
"Ситуация позволяет лишний раз убедиться, что, к сожалению, и это очень опасно, для Госдепа США по отношению к тем, кого они по тем или иным субъективным причинам не воспринимают так, как должно, нет красных линий", - отметил Слуцкий.
"Это касается и выхода в одностороннем порядке из договора о РСМД", - добавил он.
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