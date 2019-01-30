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Слуцкий назвал бредом заявление США о «планах» России вмешаться в выборы на Украине

30 января 2019, 00:54  •  65 • Украина
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий оценил слова директора Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниела Коутса относительно «планов» России оказать влияние на президентские выборы на Украине и в США.
 
Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости © Илья Питалев
 

«Обвинения главы Нацразведки США в адрес России о намерении осуществить кибервмешательство в предстоящие американские или украинские выборы похожи на бред», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Слуцкого, Вашингтон вновь пытается применить отвлекающий манёвр, перевесив всё «с больной головы на здоровую». 

Ранее Коутс предположил, что Россия может провести ряд кибератак с целью оказания «влияния на предстоящие на Украине выборы президента», запланированные на 31 марта, а также на исход президентской гонки в США в 2020 году.

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