Слуцкий назвал бредом заявление США о «планах» России вмешаться в выборы на Украине

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий оценил слова директора Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниела Коутса относительно «планов» России оказать влияние на президентские выборы на Украине и в США.

«Обвинения главы Нацразведки США в адрес России о намерении осуществить кибервмешательство в предстоящие американские или украинские выборы похожи на бред», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Слуцкого, Вашингтон вновь пытается применить отвлекающий манёвр, перевесив всё «с больной головы на здоровую».

Ранее Коутс предположил, что Россия может провести ряд кибератак с целью оказания «влияния на предстоящие на Украине выборы президента», запланированные на 31 марта, а также на исход президентской гонки в США в 2020 году.