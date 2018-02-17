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Слуцкий: нападение на Россотрудничество в Киеве может быть следствием призывов Порошенко

17 февраля 2018, 21:39  •  153 • Политика

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий видит прямую связь между призывами президента Украины Петра Порошенко "отменить флаг РФ" и нападением радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.

"Безусловно этот чудовищный акт вандализма в отношении российского флага на здании Россотрудничества в Киеве является прямым следствием той провокации, которую учинил Порошенко с трибуны Мюнхенской конференции", - заявил Слуцкий ТАСС в субботу.

Он выразил сожаление, что экстремизм возведен в ранг государственной политики на Украине. "Националисты сегодня готовы не только жечь флаги, но и убивать за связь с Россией. И нынешнее руководство в Киеве смотрит на это сквозь пальцы, поскольку именно радикалы и привели его к власти", - отметил Слуцкий.

Глава комитета считает, что международные институты, наконец, должны обратить свое внимание на происходящее и призвать Украину выполнять свои международные обязательства по защите иностранных представительств на своей территории. "Это не первый случай. Киев должен понять, что Венскую конвенцию для них никто не отменял", - добавил он. "Мы надеется, что в обозримом будущем здравый смысл восторжествует, и как бы это не вызывало неприятие у украинских националистов, два братских славянских народа снова будут вместе", - заключил глава комитета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что "российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы". 17 февраля около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Как сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в Киеве, в нападении участвовали около 30 представителей "Правого сектора" (в РФ организация запрещена), а также члены националистической организации С14 ("Сич"). Сами радикалы разместили информацию о своей "акции" в Facebook. Согласно опубликованному видео, они разрисовали стены черной и красной краской оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

Это не первый случай нападения радикалов на представительство. В августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками. В июле того же года порядка 30 радикалов из "Свободы" во главе с депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". В итоге мероприятие было сорвано. Радикалы объяснили свои действия тем, что Толочко - якобы "антиукраинец и враг украинского государства".

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