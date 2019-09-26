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Слуцкий допустил рассмотрение Госдумой идеи о запрете лотереи грин-карт

26 сентября 2019, 02:24  •  73 • Политика
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что предложение о запрете лотереи грин-карт в России будет рассмотрено. Однако, по его словам, Россия должна принять более серьезные меры в отношении США.
«Я сторонник более серьезных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве», — цитирует Слуцкого ТАСС в среду, 25 сентября.
Как сообщали «Известия», ранее в среду зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратится в МИД России, чтобы обсудить идею запрета розыгрыша грин-карт. Такую меру он предложил в качестве ответа на невыдачу американских виз российским делегатам, собиравшимся принять участие в Генеральной Ассамблее ООН.
24 сентября сообщалось, что десяти членам российской делегации не выдали американские визы. Среди тех, кому отказали в визах, оказался член Совета Федерации Константин Косачев. Он назвал решение американской стороны не техническим, а политическим, добавив, что Москва начала прорабатывать «чувствительный и болезненный» ответ.
В Кремле ситуацию с невыдачей виз российским сенаторам назвали неприемлемой. Там полагают, что этот шаг Вашингтона требует жесткой реакции Москвы и ООН.

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