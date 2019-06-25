Слуцкий: делегация РФ в ПАСЕ не потерпит попыток ввести какие-либо ограничения ее работы

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Делегация Федерального собрания РФ готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), но новых санкций она не потерпит. Об этом во вторник ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, замруководителя делегации Леонид Слуцкий, заметив, что возможность ввести ограничения в ПАСЕ сохранилась.

"Делегация вернется к работе в ПАСЕ в полном составе, но только если не будут приняты попытки вновь ввести какие-либо ограничения ее деятельности. А такая возможность сохраняется", - сказал Слуцкий, комментируя принятия резолюции, позволяющей законодателям РФ вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии. Он пояснил, что "в регламенте по-прежнему остается норма, позволяющая 30 представителям ассамблеи из не менее чем пяти стран встать и оспорить полномочия той или иной национальной делегации при их подтверждении".

"И тогда регламентный комитет в срочном порядке должен будет готовить доклад", - добавил он.

Слуцкий при этом заверил, что российская сторона не потерпит "больше никаких санкций, даже незначительных". "Если будут пытаться протащить новые рестрикции, мы снова покинем Страсбург", - уточнил он.

При этом глава международного комитета Госдумы констатировал, что ПАСЕ "сделала огромный сдвиг по защите прав национальных делегаций". "Ассамблея существенно скорректировала свой санкционный механизм, наложив запрет на лишение права голосовать, выступать и быть представленными в ПАСЕ. Это то, чего мы так долго добивались для искоренения возможности дискриминации парламентариев Совета Европы", - резюмировал Слуцкий.

Резолюция ПАСЕ

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что "права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий".

Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет "пригласить парламенты государств - членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина - прим. ТАСС), направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии". "Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи", - подчеркивается в документе.