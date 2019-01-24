«Слушать в Вашингтоне не хотят и не собираются»: почему США проигнорировали российский брифинг о ракете 9М729

США и ряд стран НАТО проигнорировали информационный брифинг Минобороны о ракете 9М729, назвав его «видимостью транспарентности». Российские военные представили доказательства того, что ракета соответствует Договору РСМД. Однако Вашингтон продолжает утверждать, что 9М729 якобы нарушает соглашение. Соединённые Штаты стремятся разорвать ДРСМД и возложить ответственность за этот шаг на Россию, в связи с чем не собираются выслушивать аргументы другой стороны, отметили в Госдуме. По мнению экспертов, предложение Москвы продолжить переговоры в такой ситуации является единственно верным.

23 января Минобороны России провело брифинг, на котором иностранным военным атташе представили ракету 9М729 и рассказали о ключевых параметрах оружия. Были названы принципиальные моменты, касающиеся дальности полёта, заправки и транспортировки ракет.

В США утверждают, что ракета якобы нарушает Договор РСМД со стороны России. В ходе брифинга представители военного ведомства подчеркнули, что дальность полёта 9М729 составляет 480 км, тогда как положения ДРСМД запрещают ракеты дальностью 500—1000 км и 1000—5500 км. При этом изменение массы топлива и дозаправка в войсковых условиях невозможны, отметили в ведомстве.

Однако представители Соединённых Штатов, как и военные атташе США, Британии, Франции и Германии, посвящённый ракете брифинг не посетили.

День спустя, 24 января, американская сторона выступила с критикой мероприятия и назвала брифинг попыткой создать «видимость транспарентности».

«Демонстрация Россией вчера того, что они называют ракетой 9М729, не меняет ничьих выводов, что эта система нарушает договор. США и большинство наших союзников по НАТО не принимали участия в брифинге, потому что мы видели, что он представляет из себя на самом деле. Это ещё одна попытка сбить с толку и показать видимость транспарентности», — приводит РИА Новости заявление атташе посольства США в России Андреа Калан.

Калан утверждает, что брифинг контролировался Россией, что позволило ей изменить некоторые или все технические детали, чтобы обосновать свою позицию.

«Все союзники по НАТО согласились, что ракета нарушает договор. Нет ничего такого, что Россия могла бы сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже протестировала ракету 9М729 на дальность, запрещённую ДРСМД», — сказала Калан.

По её словам, «только полное и верифицируемое уничтожение ракет 9М729, пусковых установок и оборудования снимут обеспокоенность США».

Соединённые Штаты стремятся разорвать договор и сделать это так, чтобы ответственность за решение ложилась не на них, заметил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Министерство обороны готово участвовать в любых дискуссиях и демонстрировать, что появление такой разработки не является нарушением, но слушать это в Вашингтоне не хотят и не собираются», — сказал парламентарий.

«Согласиться — значит лишить себя заявлений, позволяющих обвинять российскую сторону в нарушениях. Поэтому они предпочитают отстраниться от этой ситуации и продолжить то, чем они и так давно занимаются — информационную войну», — заключил Новиков.

«Показать одну ракету — этого недостаточно»

В Евросоюзе отказ от посещения брифинга российского Минобороны объяснили «несоответствием цели обмена мнений». В ЕС отметили, что 28 представителей стран-членов 18 января посетили мероприятие МИД по вопросу ДРСМД, на котором состоялся «доверительный обмен мнениями».

«Поскольку ЕС убеждён, что сегодняшняя демонстрация преследовала иные цели, ЕС и большинство его стран-членов приняли решение не участвовать», — сообщило представительство Евросоюза в Москве в своём Twitter. Представители Великобритании также сослались на факт посещения первого брифинга Минобороны России.

В Германии заявили, что демонстрация 9М729 — недостаточная мера со стороны России.

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«Показать одну ракету — этого недостаточно», — цитирует Der Tagesspiel высказывание министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер возложил вину за развал ДРСМД на Россию и США в одинаковой степени и упрекнул Москву в недостаточной транспарентности действий.

«Я недоволен тем, как США подходят к этому вопросу. Но я также не рад российскому подходу. Потому что я думаю, что Россия могла бы гораздо раньше, гораздо сильнее и транспарентнее ответить на обвинения со стороны США о нарушении договора — таким образом, чтобы это вызывало доверие», — заключил дипломат.

Вместе с тем Ишингер заявил, что не надеется на спасение ДРСМД, назвав отказ от договора «ужасным откатом назад в вопросах контроля над вооружениями».

«Им просто нужен повод»

Соединённые Штаты давно решили выйти из договора, и президент Дональд Трамп не намерен ограничивать своё развитие вооружений какими-то международными соглашениями, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«В лучшем случае для того, чтобы заставить Китай войти в новую версию этого договора, в худшем — просто обыграть Китай в гонке вооружений. Им просто нужен повод, которым может стать хлопнутая Россией дверь», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, Россия поступает правильно, когда инициирует различные варианты переговоров, «чтобы весь мир видел, что Москва предлагает правовые варианты, а Трамп от всего отказывается».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что выполнение Россией заявленных США требований было бы выгодно Вашингтону.

«Уничтожь Россия ракеты, Штаты показали бы всему миру, что могут диктовать всем странам свои условия. Роль мирового жандарма, который в одностороннем порядке решает, кто и что имеет право реализовывать на своей территории, за ними бы так и закрепилась», — считает Солонников.