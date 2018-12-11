Слушания по делу Марии Бутиной американский суд назначил на 12 декабря

Судебное заседание по делу Марии Бутиной должно состояться в среду, 12 декабря. Об этом сообщается в документе, опубликованном судом. При этом отец Марии заявил, что не располагает информацией о том, что дочь готова пойти на сделку с прокуратурой США

Согласно документам, опубликованным американским судом, слушания по делу Марии Бутиной, обвиняемой в том, что она является "агентом Кремля", назначены на 12 декабря.

Кроме того сообщается, что совместное ходатайство защиты и обвинения о том, что Мария решила изменить свою позицию, отказаться от заявления о невиновности и признать частично свою вину, также удовлетворено судом, пишет "РИА Новости".

Ранее ряд американских СМИ опубликовали судебный документ, в котором говорится о том, что защита Бутиной обратилась с просьбой организовать слушания, во время которых девушка изменит свои показания. При этом из-под стражи Мария освобождена не будет.

По данным телеканала ABC, соглашение со следствием Мария подписала еще 8 декабря. Девушка готова признать себя виновным по некоторым пунктам обвинения. В это случает максимальное наказание сокраиться с 15 до 5 лет. Однако все будет зависить от "степени ее сотрудничества с Россией".

Между тем отец Марии Валерий Бутин заявил в беседе с RT, что не располагает информацией о готовящейся сделке со следствием.

"Мария не намерена оговаривать ни себя ни кого-либо другого. Она не намерена признавать несовершённые ею правонарушения», — заявил он, добавив, что публикации о получении Марией гражданства США не соответствует действительности. "Это является абсолютным вымыслом или ложью со стороны СМИ или граждан, которые их разносят».